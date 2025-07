Temptation Island, le pagelle della quarta puntata: Simone e gli incontri del terzo tipo (3), Sarah surreale (2)

News VIP

In onda su Canale 5, mercoledì 23 luglio 2025, la quarta puntata di Temptation Island ed ecco le nostre pagelle, senza nessuno sconto. Scopriamo i promossi e bocciati del reality show condotto da Filippo Bisciglia.

Le pagelle della quarta puntata di Temptation Island: promossi e bocciati

Marco il velocista, Denise piange ma per chi? Voto 4

La coppia composta da Denise e Marco è di una noia veramente incredibile, neppure la musica di sottofondo di Marco Mengoni che accompagna le riflessioni del fidanzato può salvare la tragicità della loro apparizione sul piccolo schermo. A Denise non va bene nulla di Marco, e mette gli occhi su Flavio - e come non capirla insomma - mentre lui invece di fuggire continua a voler dimostrare di essere nella ragione piuttosto che essere innamorato. All’ennesimo video della sua fidanzata con il tentatore super sexy, Marco decide di emulare Ciro Petrone e fugge sulla spiaggia con un risultato davvero deludente, dato che dopo neppure cento metri ha il fittone. Insomma, arrivano al falò di confronto finale che dura un tempo infinito, annoiando anche Filippo Bisciglia che tenta in tutti i modi di chiudere e tagliare. E anche noi, onestamente, non vedevamo l’ora finisse questo sproloquio senza soluzione. Marco ha detto comunque una cosa davvero sensata, che fa riflettere, ovvero “A te non va mai bene nulla”, rivolgendosi a Denise e crediamo che questo riassuma il comportamento della fidanzata, che va cercando maturità in un ragazzo che a 24 anni fa il tentatore. Non ci vogliamo esprimere oltre.

Simone il traditore seriale: Voto 3

Non è tanto il tradimento in sé che ci perplime dato che qui siano lontani dall’essere bigotti, quanto il fatto che Simone ci sia partito da casa con l’intenzione di fare il latin lover pur sapendo che la fidanzata avrebbe visto tutto. Sonia B una gran signora, ha incassato colpo dopo colpo con eleganza anche nella sofferenza, fino a quando non ha visto il suo fidanzato cedere a Rebecca - alla quale facciamo i nostri complimenti perché non deve essere semplice sopportare in nome del bonifico mariano - e a quel punto ha chiamato il falò di confronto anticipato. Ed è qui che Simone ci scade perché, con la coda tra le gambe, accetta subito e ammette che Sonia B potrebbe essere la madre dei suoi figli perché è una grande donna. Ma per favore… Pietà di noi.

Antonio non ti crede più nessuno: Voto 5

Antonio Panico si crede davvero il più furbo del villaggio e noi lo osserviamo divertiti, facendocelo credere. Il campano ci prova spudoratamente con Marta che, nonostante il coraggio dato dal versamento a fine mese e la possibilità di pubblicizzare le creme su Instagram, è davvero molto in imbarazzo nel fingersi interessata a lui. Antonio, per tutta risposta, è certo di averla conquistata suscitando in noi grasse risate. E mentre Valentina scoppia in lacrime gelosa - e noi ci chiediamo chi crede che possa mai rubarle il fidanzato - lui torna sui suoi passi e si commuove al falò parlando della fidanzata. Lei l’ha salvato e l’ha cambiato! Come no…

Sarah e gli incontri segreti che si moltiplicano: Voto 2

Noi alziamo le mani davanti a Sarah perché non sappiamo dire neppure noi se è geniale o totalmente il contrario. Dopo i famosi caffè per ritrovare sé stessa, ritrovandosi poi in macchina con altri uomini in alcuni garage, ecco la nuova perla della giornata ovvero gli incontri durante le partite della Lazio, quando Valerio va allo stadio. In sintesi, puntata dopo puntata, stiamo scoprendo la doppia vita di Sarah che confessa le sue malefatte con una nonchalance che ci fa venire la pelle d’oca. Valerio? Lui è furioso, umiliato, ma resiste e anzi prova a fare il piacione con una single, seppure senza troppa convinzione, forse sperando proprio di far ingelosire la sua fidanzata. Sarah non possiamo metterci dalla tua parte in nessun caso, pessima.

