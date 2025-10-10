Temptation Island, Simone Margagliotti rivela una curiosità su Instagram

News VIP

Temptation Island, Simone Margagliotti parla con i fan

Tra i protagonisti più discussi dell’ultima edizione di Temptation Island c’è senza dubbio Simone Margagliotti. La sua storia d’amore con Sonia Barrile si è conclusa definitivamente, dopo aver scoperto che lei era in attesa del loro primo figlio. A svelarlo è stata Sonia nell’intervista con Filippo Bisciglia a Temptation Island e poi… E Poi, che ha ammesso di aver scoperto altre importanti mancanze di rispetto da parte del fidanzato. Sonia ha scelto di non condividere questo momento con lui a livello sentimentale ma comunque di coinvolgerlo come padre, dimostrando una grande maturità anche in un momento delicato.

Insomma, non c’è nessuna possibilità di ritorno di fiamma tra Sonia e Simone, il quale è tornato molto attivo su Instagram dove parla della sua attività di personal trainer e dove ha annunciato l’apertura della sua nuova palestra, un progetto che è evidente lo appassiona molto. Proprio sui social, parlando con i fan che gli hanno posto tante domande, Margagliotti ha spiegato un dettaglio del suo aspetto fisico che molti hanno notato proprio durante l’intervista con Bisciglia, prima di scoprire il sesso del suo bebè. Ecco quale.

Temptation Island, Simone svela perché mette lo smalto

Simone Margagliotti è tornato ufficialmente single. Sonia Barrile, infatti, ha raccontato di averlo lasciato definitivamente dopo avergli concesso una seconda occasione, cercando di dimenticare quello che ha fatto a Temptation Island con la tentatrice, ma di aver scoperto poi altri tradimenti che hanno portato al crollo della fiducia. Sonia, comunque, non vuole escluderlo dall’essere un bravo padre quindi i due si sentono per raccontarsi le novità sul bebè che porta in grembo, che hanno scoperto essere un maschietto. Nel frattempo, lui torna molto attivo sui social e risponde ad una domanda a sorpresa. Durante lo speciale del programma, infatti, Simone ha sfoggiato uno smalto nero e ha spiegato il perché:

“Io penso fortemente che tutto ciò che può fare un uomo, può farlo anche una donna e viceversa! Uguaglianza, è arrivato il momento di svegliarsi”.

Insomma, Simone ha scelto di dipingere le sue unghie per una questione estetica, nessun messaggio segreto. Ora tutta l’attenzione è verso il figlio in arrivo, dato che molti si sono affezionati a Sonia e vogliono seguire anche la sua gravidanza.

