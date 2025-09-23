TGCom24
Temptation Island e poi...e poi, Sonia lascia Simone: "Ho scoperto situazioni sgradevoli". Il gender reveal inatteso (VIDEO)

Eleonora Gasparini

Sonia Barrile racconta tutta la verità sulla rottura con Simone Margagliotti, ma alla fine decide di scoprire il sesso del bebè insieme a lui: ecco cosa è successo durante il secondo speciale di Temptation Island e poi...e poi.

Temptation Island e poi...e poi, Sonia lascia Simone: "Ho scoperto situazioni sgradevoli". Il gender reveal inatteso (VIDEO)

Lunedì 22 settembre 2025 su Canale 5 è andato in onda Temptation Island e poi...e poi, il secondo appuntamento speciale dedicato alle coppie della 13esima edizione. Tra i protagonisti indiscussi della serata Sonia Barrile e Simone Margagliotti che, nonostante la rottura, hanno scoperto insieme il sesso del bebè in arrivo.

Sonia smaschera Simone e poi annuncia la rottura definitiva

Nell'appuntamento speciale di ieri di Temptation Island e poi...e poi, che si è confermato leader della serata, è stata mostrata l'evoluzione delle ultime quattro coppie della 13esima edizione del docu-reality delle tentazioni di Canale 5: Antonio Panico e Valentina Riccio, Sonia Mattalia e Alessio Loparco, Maria Concetta Schembri e Angelo Scarpata, Sonia Barrile e Simone Margagliotti.

Nessun lieto fine per la coppia composta da Sonia e Simone. Dopo aver scoperto di star per diventare genitori, i due si sono presentati divisi davanti a Filippo Bisciglia. Il motivo? La dolce ragazza ha spiegato di aver scoperto "altre situazioni sgradevoli" risalenti a prima della loro partecipazione a Temptation Island, che l'hanno portata a chiudere definitivamente la storia d'amore:

Le cose sono cambiate drasticamente. Ho scoperto alcune situazioni sgradevoli che riguardavano Simone prima di entrare nel programma. Ha continuato a mancarmi di rispetto. Ho riflettuto sul nostro rapporto, a oggi non mi sento di averlo come compagno di vita. Abbiamo in comune nostro figlio, voglio che sia un padre presente e che riusciamo a trovare un compromesso [...] La fiducia non si può ricostruire. Credo nel perdono, ma lui ha già avuto tantissime occasioni.

Simone ha poi raccontato la sua versione dei fatti. Nonostante l'ammissione sui tradimenti scoperti dalla sua ormai ex fidanzata, il personal trainer ha dichiarato di volersi assumere le sue responsabilità e di voler essere un padre presente: "Mi assumo le mie colpe al 100%. Penso e spero di riuscire a farle cambiare idea nel corso del tempo. La cosa che ha importanza è darci una possibilità per nostro figlio". Riuscirà davvero a far cambiare idea a Sonia e a riconquistare la sua fiducia?

Gender reveal a sorpresa a Temptation Island e poi...e poi

Dopo aver raccontato cosa è realmente successo questa estate tra di loro, Sonia Barrile e Simone Margagliotti si sono rivisti solo per un momento davvero speciale: il gender reveal. Per l'occasione, la ragazza ha voluto accanto a lei il suo ormai ex fidanzato e le ragazze con cui ha condiviso l'esperienza nel villaggio di Temptation Island, ovvero Sarah Esposito, Lucia Ilardo, Maria Concetta Schembri, Valentina Riccio, Sonia Mattalia e Denise Rossi.

Dalla box aperta da Sonia e Simone sono usciti palloncini azzurri: i due protagonisti dell'ultima edizione del fortunato docu-reality delle tentazioni di Canale 5 diventeranno genitori di un bel maschietto. Nonostante la rottura, entrambi hanno dichiarato la volontà di garantire al piccolo tutto l'amore del mondo.

Eleonora Gasparini
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Informazione, Editoria e Giornalismo
