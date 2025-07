Temptation Island, Simone esce umiliato dal falò di confronto con Sonia B: nessuna pietà per il terrapiattista

News VIP

Sonia B e Simone si incontrano al falò di confronto anticipato a Temptation Island. Nessuna pietà dopo il tradimento con la single Rebecca.

Nel corso della quinta puntata di Temptation Island, andata in onda ieri sera su Canale 5, Simone ha affrontato il falò di confronto con la fidanzata Sonia B dopo averla tradita con la tentatrice Rebecca. Nessuna pietà per il terrapiattista appassionato di fitness, che esce sconfitto su tutti i fronti.

Temptation Island, Simone e Sonia B al falò di confronto

Il percorso di Sonia B e Simone ha subito un’improvvisa impennata quando lui, dopo i primi giorni a Temptation Island durante i quali ci ha lasciati senza parole ammettendo di credere che la Terra è piatta, i dinosauri sono ancora tra noi e non si sono mai estinti e aver confessato di aver concretizzato una fantasia su una persona che lo ha attratto in passato (un tradimento), ha baciato la tentatrice Rebecca. Vedendo il video del tradimento palese, Sonia B ha convocato immediatamente il suo fidanzato per il falò di confronto anticipato, al quale lui si è presentato dopo un discorso di pentimento nei confronti della compagna, ammettendo che è la donna giusta per essere addirittura la madre dei suoi figli.

Un discorso che lei non ha preso neppure in considerazione dopo tutto quello che le ha fatto Simone, pur sapendo che avrebbe visto tutto dato che sono ripresi sempre dalle telecamere. Sonia si è mostrata battagliera, elegante come sempre perché è riuscita a mantenere una lucidità incredibile nell’insultare Simone, il quale è apparso abbastanza senza parole. A nulla sono serviti gli interventi di Filippo Bisciglia, che ha ipotizzato che Simone avesse bisogno di tempo per rispondere vista la situazione, l’amante del fitness non aveva davvero parole ma del resto cosa avrebbe mai potuto dire? Di essere stato rapito da un alieno che ha preso il suo posto?

Temptation Island, Sonia B umilia Simone al confronto finale

Sonia B si è mostrata sicura di sé e implacabile, pronta a distruggere totalmente Simone durante il loro confronto anticipato a Temptation Island. Un falò infuocato, che ha messo alle stette il terrapiattista, il quale ha provato comunque a difendersi con un’argomentazione davvero bizzarra, immediatamente smontata dalla sua ex fidanzata.

"Il rispetto per me esiste, il problema è che mi sono spinto oltre i miei limiti per capire e sapevo che ti avrebbe fatto soffrire. Era l'unico modo per capire, so che sembra strano”.

Queste le parole di Simone che ha provato a difendersi mentre lei continuava a insultarlo con una calma glaciale, davvero invidiabile vista la situazione. Lui ha provato a dire di aver voluto spingersi oltre i suoi limiti, ma Sonia non l’ha fatto neppure parlare ammettendo che è sempre stata lei a caricarlo e farlo splendere, mettendosi da parte, e che ora non è più disposta a farlo.

"Era il viaggio nei sentimenti, non nei letti. Tu mi hai sempre fatto soffrire e mi hai tolto tutto, mi hai prosciugato l’anima. Tu non mi hai forse mai amata perché altrimenti questo non l'avresti mai fatto. Ma cosa vuoi capire da un bacio? Ti devi vergognare”.

Insomma, davanti alla domanda finale di Filippo Bisciglia che ha chiesto alla coppia cosa voleva fare, ovvero uscire insieme o separata, Sonia ha subito dichiarato di voler uscire da sola tra gli applausi generali del pubblico che non le avrebbe mai perdonato una scelta diversa da questa, visto quello che è successo. Questa rimarrà la decisione finale? Lo scopriremo tra qualche puntata, quando tutti si racconteranno ad un mese dalla fine del programma di Canale 5.

Scopri le ultime news su Temptation Island.