Temptation Island, Sarah Esposito replica alle domande dei fan: "Come si supera quello che ho vissuto?"

Sarah Esposito è stata una delle protagoniste di Temptation Island e ha replicato alle domande dei fan su come ha superato la fine della storia con Valerio Ciaffaroni.

Sarah Esposito è stata una delle protagoniste dell'edizione 2025 di Temptation Island, programma Fascino al quale ha preso parte con l'ex fidanzato Valerio Ciaffaroni. La loro storia è terminata con un addio e mentre Valerio ha voltato pagina con la tentatrice Ary, Sarah si è concentrata su sé stessa per dimenticare l'ex fidanzato e trovare un nuovo equilibrio. Ai suoi fan, sui social, ha rivelato come sta superando questo momento.

Temptation Island, Sarah Esposito ha dimenticato Valerio Ciaffaroni?

L'ultima volta che Sarah e Valerio si sono visti faccia e faccia è stato durante il confronto a Uomini e Donne, dove Ciaffaroni ha confermato di essere tornato insieme alla tentatrice Ary Mercuri e di aver chiuso per sempre con Sarah. Nel programma, inizialmente, sembrava che fosse Sarah colei che aveva spinto Valerio ad allontanarsi con il suo comportamento, ma nei 21 giorni di percorso nel villaggio delle tentazioni, Ciaffaroni si è avvicinato alla single Ary, che ha poi smascherato Valerio svelando della sua proposta di frequentarsi fuori dal programma.

Una volta terminata l'esperienza di Temptation Island, Sarah Esposito e Valerio si sono rivisti e risentiti, ma alla fine, Ciaffaroni ha scelto Ary, come ha poi comunicato nello studio di Uomini e Donne. In quell'occasione, Sarah aveva accettato di buon grado la notizia e anche nelle scorse ore, parlando sui social con i suoi followers, ha confermato che sta vivendo con molta serenità questo periodo e che si sta concentrando su sé stessa.

Temptation Island, ecco cosa ha rivelato Sarah ai suoi fan: "Come si supera questo periodo?"

Sui social, Sarah Esposito è tornata a parlare dell'ultimo periodo che ha vissuto, immediatamente dopo la fine della relazione con Valerio Ciaffaroni. L'ex protagonista di Temptation Island, infatti, ha risposto alle domande dei followers su Valerio Ciaffaroni e su come abbia deciso di concentrarsi sulla sua felicità e su ciò che desidera maggiormente.

La fine della storia con Valerio l'aveva scossa particolarmente, tanto che al falò di confronto dell'ultima puntata, Sarah aveva chiesto a Valerio di riprovarci, ma Ciaffaroni era parso irremovibile e nonostante diversi tiri e molla alla fine aveva deciso di proseguire la sua storia con Arianna Mercuri. A distanza di qualche mese dalla fine della relazione con Valerio, Sarah è tornata a parlare con i followers di come sta vivendo questo periodo e ha raccontato che spesso le è stato chiesto come ha superato questi momenti difficili e la risposta è molto semplice: "Ho preso consapevolezza di chi sono, chi voglio essere e di chi mi voglio circondare". L'ex protagonista di Temptation Island ha svelato di aver deciso di concentrare le sue energie in qualcosa che generasse positività e non sensazioni negative e questo percorso individuale l'ha aiutata a mettere sé stessa al primo posto:

"Datevi la priorità, capite chi siete, chi volete essere, affidatevi a qualcuno, questa è la chiave, perché rimuginare su una cosa che è stata scomoda, che vi ha fatto soffrire, che non va più bene è inutile, il cambiamento è in avanti se tu vai avanti non puoi guardare indietro, è graduale"

