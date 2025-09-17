TGCom24
Home | VIP | News | Temptation Island | Uomini e Donne, anticipazioni: Valerio Ciaffaroni ha scelto l'ex tentatrice Ary, la reazione di Sarah Esposito
Schede di riferimento
Temptation Island
Temptation Island
Uomini e Donne
Uomini e Donne
News VIP

Uomini e Donne, anticipazioni: Valerio Ciaffaroni ha scelto l'ex tentatrice Ary, la reazione di Sarah Esposito

Eleonora Gasparini

A grande sorpresa, Valerio Ciaffaroni ha deciso di continuare la sua frequentazione con l’ex tentatrice di Temptation Island Ary e di chiudere definitivamente il rapporto con Sarah Esposito.

Uomini e Donne, anticipazioni: Valerio Ciaffaroni ha scelto l'ex tentatrice Ary, la reazione di Sarah Esposito

Colpo di scena a Uomini e Donne. Nel corso dell'ultima registrazione, Valerio Ciaffaroni ha fatto la sua scelta: il protagonista della 13esima edizione di Temptation Island ha deciso di continuare la sua frequentazione con l'ex tentatrice Ary e mettere un punto definitivo alla sua storia con Sarah Esposito.

Valerio e Ary tornano a Uomini e Donne con un annuncio inaspettato

Ieri, martedì 16 settembre 2025, sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne, che tornerà in onda lunedì prossimo su Canale 5. Stando alle anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni, la prima parte della registrazione è stata dedicata ad alcuni protagonisti della 13esima edizione di Temptation Island: Lucia Ilardo e Rosario Gugliemi, Sarah Esposito, Valerio Ciaffaroni e Ary Mercuri.

Neanche il tempo di iniziare, che è arrivato subito il primo colpo di scena: Lucia ha smascherato Rosario in studio, rivelando che hanno avuto rapporti intimi fino a qualche giorno prima, e Maria De Filippi ha deciso di "cacciarlo" dal trono. Per quanto riguarda, invece, il famoso triangolo amoroso di questa stagione, Valerio ha annunciato di essere tornato insieme all'ex tentatrice Ary e di aver chiuso definitivamente con Sarah.

La scelta di Valerio e la reazione di Sarah

Nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e Donne, Valerio Ciaffaroni, Sarah Esposito e la single Arianna Mercuri sono tornati nello studio per rivelare gli ultimi aggiornamenti sulla loro situazione. Per chi non lo sapesse, dopo l'esperienza nel villaggio delle tentazioni, il romano ha intrattenuto un relazione intima e affettiva per diverse settimane, quasi in contemporanea, con entrambe le ragazze.

Interpellato da Filippo Bisciglia, durante lo speciale Temptation Island e poi...e poi, Valerio aveva raccontato la sua versione dei fatti e rivelato di voler rimanere da solo, almeno per il momento. Una pausa di riflessione che è durata molto poco. Valerio, infatti, è tornato nello studio di Uomini e Donne e fatto un annuncio davvero inaspettato.

Leggi anche Sarah e Ary smascherano Valerio a Temptation Island e poi...e poi

Dopo essersi confrontato con Ary e Sarah, Valerio ha rivelato di aver deciso di continuare la sua frequentazione con la giovane tentatrice dell'ultima edizione del docu-reality delle tentazioni di Canale 5 e di chiudere definitivamente la storia d'amore con la sua ex fidanzata storica. Stando alle anticipazioni, Sarah sembra aver preso bene la notizia. Per saperne di più non ci resta che attendere la messa in onda della prima puntata della nuova stagione del dating show di Maria De Filippi.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Temptation Island
Temptation Island
Uomini e Donne
Uomini e Donne
Eleonora Gasparini
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Informazione, Editoria e Giornalismo
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Grande Fratello, svelato il primo concorrente ufficiale della nuova edizione: ecco di chi si tratta (VIDEO)
news VIP Grande Fratello, svelato il primo concorrente ufficiale della nuova edizione: ecco di chi si tratta (VIDEO)
Beautiful Anticipazioni dal 21 al 27 settembre 2025: Eric sorprende Donna con un Matrimonio lampo
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni dal 21 al 27 settembre 2025: Eric sorprende Donna con un Matrimonio lampo
Fedez pubblica un estratto della sua nuova Canzone: il paragone tra Sinner e Hitler fa impallidire
news VIP Fedez pubblica un estratto della sua nuova Canzone: il paragone tra Sinner e Hitler fa impallidire
Uomini e Donne, sull'epilogo del trono di Rosario l'ex tentatore di Ilaria, Andrea: "Lei invidiosa di lui"
news VIP Uomini e Donne, sull'epilogo del trono di Rosario l'ex tentatore di Ilaria, Andrea: "Lei invidiosa di lui"
Ballando con le Stelle, Barbara D'Urso si lancia in un profondo discorso sul Dolore e lancia stilettate a Mediaset
news VIP Ballando con le Stelle, Barbara D'Urso si lancia in un profondo discorso sul Dolore e lancia stilettate a Mediaset
Occhi di Gatto: la Serie TV sulle tre affascinanti sorelle ladre arriva oggi, 17 settembre 2025, su Rai2
anticipazioni TV Occhi di Gatto: la Serie TV sulle tre affascinanti sorelle ladre arriva oggi, 17 settembre 2025, su Rai2
Buongiorno, Mamma! 3 arriva stasera su Canale5. Ecco tutte le novità sulla Fiction con Raoul Bova
anticipazioni TV Buongiorno, Mamma! 3 arriva stasera su Canale5. Ecco tutte le novità sulla Fiction con Raoul Bova
Uomini e Donne, polemiche per il ritorno in studio di Barbara De Santi!
news VIP Uomini e Donne, polemiche per il ritorno in studio di Barbara De Santi!
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV