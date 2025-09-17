Uomini e Donne, anticipazioni: Valerio Ciaffaroni ha scelto l'ex tentatrice Ary, la reazione di Sarah Esposito

News VIP

A grande sorpresa, Valerio Ciaffaroni ha deciso di continuare la sua frequentazione con l’ex tentatrice di Temptation Island Ary e di chiudere definitivamente il rapporto con Sarah Esposito.

Valerio e Ary tornano a Uomini e Donne con un annuncio inaspettato

Ieri, martedì 16 settembre 2025, sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne, che tornerà in onda lunedì prossimo su Canale 5. Stando alle anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni, la prima parte della registrazione è stata dedicata ad alcuni protagonisti della 13esima edizione di Temptation Island: Lucia Ilardo e Rosario Gugliemi, Sarah Esposito, Valerio Ciaffaroni e Ary Mercuri.

Neanche il tempo di iniziare, che è arrivato subito il primo colpo di scena: Lucia ha smascherato Rosario in studio, rivelando che hanno avuto rapporti intimi fino a qualche giorno prima, e Maria De Filippi ha deciso di "cacciarlo" dal trono. Per quanto riguarda, invece, il famoso triangolo amoroso di questa stagione, Valerio ha annunciato di essere tornato insieme all'ex tentatrice Ary e di aver chiuso definitivamente con Sarah.

La scelta di Valerio e la reazione di Sarah

Nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e Donne, Valerio Ciaffaroni, Sarah Esposito e la single Arianna Mercuri sono tornati nello studio per rivelare gli ultimi aggiornamenti sulla loro situazione. Per chi non lo sapesse, dopo l'esperienza nel villaggio delle tentazioni, il romano ha intrattenuto un relazione intima e affettiva per diverse settimane, quasi in contemporanea, con entrambe le ragazze.

Interpellato da Filippo Bisciglia, durante lo speciale Temptation Island e poi...e poi, Valerio aveva raccontato la sua versione dei fatti e rivelato di voler rimanere da solo, almeno per il momento. Una pausa di riflessione che è durata molto poco. Valerio, infatti, è tornato nello studio di Uomini e Donne e fatto un annuncio davvero inaspettato.

Dopo essersi confrontato con Ary e Sarah, Valerio ha rivelato di aver deciso di continuare la sua frequentazione con la giovane tentatrice dell'ultima edizione del docu-reality delle tentazioni di Canale 5 e di chiudere definitivamente la storia d'amore con la sua ex fidanzata storica. Stando alle anticipazioni, Sarah sembra aver preso bene la notizia. Per saperne di più non ci resta che attendere la messa in onda della prima puntata della nuova stagione del dating show di Maria De Filippi.

