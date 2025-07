Temptation Island raddoppia e si allunga di una puntata: ecco come cambia la programmazione

News VIP

Il successo di Temptation Island ha portato il reality a un raddoppio e all'aggiunta di una nuova puntata: ecco come cambierà la programmazione nelle prossime settimane!

L'attuale edizione di Temptation Island sta riscuotendo un enorme successo: il docu-reality sulle tentazioni sta tenendo incollati allo schermo molti telespettatori, al punto che in sole due puntate il programma Fascino ha collezionato il 30,51% di share. Questi numeri hanno spinto a un raddoppio delle puntate, per ben due settimane e ad allungare di una puntata il reality di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia.

Temptation Island raddoppia ancora! Ecco la nuova programmazione

Le nuove coppie di questa edizione di Temptation Island, insieme ai tentatori e tentatrici, stanno già regalando diverse soddisfazioni al pubblico amante delle dinamiche del docu-reality. Sonia M. si è confermata l'icona di questa stagione, dopo aver deciso di non presentarsi al falò richiesto dall' ex fidanzato Alessio, ripagando pan per focaccia il rifiuto dell'avvocato a presentarsi al falò per chiarire alcune sue dichiarazioni.

Nel frattempo, Simone e Sonia B. appaiono sempre più distanti e il fidanzato si è reso protagonista di diverse affermazioni molto discutibili: convinto terrapiattista, è anche persuaso di avere un fascino irresistibile, per il quale nessuna donna ha mai detto no. Queste sono solo alcune delle coppie che popolano questa stagione del docu-reality e che hanno già attirato l'attenzione del pubblico, portandolo a seguire con passione le loro vicende.

Se la prima puntata aveva collezionato un buon 28% di share, la seconda ha sbalordito tutti con il 30.51%, convincendo Mediaset a raddoppiare le puntate, modificando così la programmazione del reality. La terza puntata andrà in onda regolarmente giovedì 17 luglio, ma per le due settimane successive avremo ben due doppi appuntamenti: il 23 e 24 luglio e il 30 e 31 luglio.

Temptation Island, il reality si allunga di una puntata: ecco quando andrà in onda l'ultimo appuntamento

Secondo quanto riporta Giuseppe Candela, infatti, poiché il reality dovrà concludersi entro fine luglio, le ultime puntate andranno in onda con un raddoppio e, soprattutto, alle sei previste si aggiungerà una settima, con cui concluderemo le vicende degli attuali protagonisti di Temptation Island. Sul sito di Dagospia, infatti, è apparsa la notizia e la scelta del raddoppio è dovuta proprio ai numeri vertiginosi che il docu-reality sta collezionando:

"È il fenomeno televisivo dell’estate. Numeri record per Temptation Island, il reality prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi con la seconda puntata ha sfondato il muro del 30% con total audience. Il pubblico potrà godersi una puntata in più, il programma infatti passerà dalle sei puntate previste a sette appuntamenti stagionali. Gli ultimi quattro saranno trasmessi con il raddoppio, arrivando alla conclusione a fine luglio"

Perciò, se inizialmente solo la prossima settimana prevedeva un raddoppio, la decisione di Mediaset è quella di allungare ulteriormente il programma, portando a sette le puntate in onda.

