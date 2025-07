Temptation Island vola negli ascolti e raddoppia la messa in onda

News VIP

Ecco quando vedremo le prossime puntata della nuova edizione di Tempation Island.

Temptation Island continua a confermarsi il fenomeno televisivo dell’estate. Dopo appena due settimane dalla partenza, il reality dei sentimenti si è già assicurato il titolo di programma più seguito del prime time, registrando ascolti da capogiro e un coinvolgimento social che non ha eguali nel panorama televisivo attuale.

Temptation Island: arriva il doppio appuntamento settimanale

A testimoniare il successo, arriva una notizia che farà felici tutti gli appassionati: Temptation Island raddoppia la messa in onda. Dopo la consueta puntata di giovedì 17 luglio, il docu-reality tornerà eccezionalmente in onda anche mercoledì 23 e giovedì 24 luglio con la quarta e la quinta puntata.

Una decisione dettata dal riscontro incredibile ottenuto nelle prime serate di programmazione. La seconda puntata ha infatti superato ogni aspettativa, conquistando 3 milioni e 697 mila telespettatori, con uno share del 29.64%. Un risultato ancora più eclatante sul target commerciale 15-64 anni, dove lo share è salito al 37,1%, e che dimostra quanto il format creato da Maria De Filippi sia ancora oggi un punto fermo dell’intrattenimento estivo italiano.

Ma è tra i giovanissimi che Temptation Island esplode letteralmente: sui15-34enni la media è del 53,77% di share, mentre tra i 15-19enni si arriva a un clamoroso 61,5%.

Numeri che lasciano poco spazio ai dubbi: il programma è un vero e proprio caso generazionale, capace di parlare a un pubblico giovane, coinvolgendolo non solo in TV ma anche sui social.

Non a caso, durante la messa in onda, l’hashtag #TemptationIsland è stato l’argomento più discusso sia in Italia che nel mondo, posizionandosi ai vertici dei trending topic di Twitter/X, Instagram e TikTok. L’interazione online è stata travolgente, con milioni di commenti, meme, reaction e clip condivise in tempo reale da un pubblico appassionato e reattivo. Anche in streaming, i numeri parlano chiaro: la prima puntata ha totalizzato 1 milione 711 mila spettatori su Mediaset Infinity, portando l’ascolto complessivo a ben 5 milioni 163 mila spettatori. Un debutto da record che ha consegnato a Canale 5 il miglior esordio di sempre per Temptation Island, rendendo il programma leader assoluto del prime-time con il 27,8% di share (che sale al 34,46% sul target commerciale) e 3.452.000 spettatori medi.

A commentare il successo, è stato anche Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5:

“Temptation Island torna su Canale 5 e conferma, fin dalla prima puntata, il forte legame con il pubblico, registrando ascolti record e una grande partecipazione sui social. Un successo che nasce dalla capacità di Maria De Filippi e del suo team di raccontare con autenticità le dinamiche delle relazioni umane, attraverso un format riconoscibile, solido e sempre attuale. Ringrazio Filippo Bisciglia, storico volto del programma.”

Il format, nato per raccontare i limiti, le fragilità e le verità spesso taciute all’interno delle relazioni sentimentali, si dimostra ancora una volta attuale e appassionante. Con un racconto capace di tenere incollati milioni di spettatori ogni settimana, Temptation Island si conferma un grande successo televisivo.

Appuntamento, dunque, a giovedì 17 luglio con la terza puntata e poi doppio appuntamento la settimana successiva, mercoledì 23 e giovedì 24 luglio, per un’estate che si preannuncia ancora tutta da vivere… e da mettere alla prova.

Scopri le ultime news su Temptation Island.