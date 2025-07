Temptation Island, Perla Vatiero, rompe il silenzio dopo gli audio diffusi da Fabrizio Corona: "Il mio percorso è stato vero"

News VIP

Perla Vatiero fa chiarezza dopo le dichiarazioni diffuse da Fabrizio Corona in merito all'autenticità nel suo percorso a Temptation Island.

Dopo il clamore suscitato dalla nuova puntata di Falsissimo, il podcast di Fabrizio Corona, Perla Vatiero ha deciso di intervenire pubblicamente sui social per chiarire la propria posizione. Nel suo format, Corona ha messo in dubbio l’autenticità di Temptation Island, parlando di dinamiche costruite a tavolino dagli autori e facendo ascoltare alcuni audio – tra cui uno proprio di Perla – per sostenere la sua tesi. In quel frammento, l’ex gieffina lasciava intendere che la produzione potesse influenzare emotivamente i concorrenti.

Temptation Island, Perla Vatiero, dopo le dichiarazioni a Falsissimo: "Ci tengo a contestualizzare quella chiamata con Fabrizio Corona"

Ma Perla, sentendosi travisata, ha voluto mettere le cose in chiaro.

“Ci tengo a contestualizzare quella chiamata con Fabrizio. Mi sono state fatte delle domande sui programmi che ho vissuto in prima persona, e ho risposto con sincerità. Però quel piccolo frammento può essere facilmente frainteso.”

L’influencer ha ribadito che la sua esperienza a Temptation Island è stata autentica e mai condizionata da qualcuno:

“Il mio percorso è stato vero, reale. Nessuno mi ha mai detto cosa dovevo o non dovevo fare. Anche il mio ex partner ha affrontato tutto in piena sincerità. E poi, conoscendomi, farmi dire cosa fare è quasi impossibile…”

Perla ha poi spiegato che il compito della produzione non è quello di “pilotare” le emozioni, bensì creare le condizioni affinché i protagonisti affrontino il loro viaggio interiore in modo deciso:

“È normale che la redazione non venga a dirti ‘il tuo fidanzatino sta piangendo’. Perché se lo facesse, rischierebbe di alterare il tuo percorso. Magari ti ammorbidiresti, come accade nella vita reale. Invece lì sei chiamato a vivere tutto con più forza, a prendere decisioni che nella quotidianità forse non avresti mai il coraggio di affrontare.”

La Vatiero, nell'audio diffuso dall'ex re dei paparazzi, ha dichiarato:

"Una cosa scontata è che loro (gli autori, ndr) non ti vengono certo a dire ‘il tuo fidanzato piange per te’. Loro ti vengono a dire ‘al tuo fidanzato non frega niente’. Quindi in un momento di debolezza a livello psicologico ti dà forza per spingere ancora di più su quello che stai facendo"

