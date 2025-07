Temptation Island, Alfonso D'Apice: "Mi fa strano che le persone che hanno partecipato parlino male del programma"

News VIP

Alfonso D’Apice replica a Perla Vatiero e Lino Giuliano e difende l'autenticità di Temptation Island.

Dopo le recenti dichiarazioni di Perla Vatiero e Lino Giuliano nel format Falsissimo di Fabrizio Corona – in cui i due ex protagonisti hanno criticato apertamente i meccanismi di Temptation Island – è arrivata la decisa di un altro ex volto del programma: Alfonso D’Apice, tra gli ex protagonisti anche dell'ultima edizione del Grande Fratello.

Temptation Island, parla Alfonso D'Apice: "Mi lascia perplesso vedere chi, dopo aver ricevuto visibilità, opportunità e magari anche affetto da parte del pubblico, oggi parla male proprio di ciò che gli ha dato tutto questo"

Attraverso una lunga storia su Instagram, Alfonso ha voluto prendere le distanze dalle polemiche, difendendo con fermezza l’autenticità dell’esperienza vissuta nel docu-reality di Canale 5.

“Oggi sono polemico. Mi fa davvero strano vedere persone che hanno vissuto la mia stessa esperienza parlare male di Temptation Island. Forse qualcuno si dimentica da dove è partito. Si dimentica l'occasione che ci è stata data.”

Secondo Alfonso, Temptation Island non è un gioco costruito, né tanto meno un reality in cui si punta a vincere qualcosa con strategie o finzioni.

“Temptation Island non è un gioco a premi. Non c'è una strategia da fare, non c'è qualcosa da vincere come in altri programmi. Qui ti metti in discussione davvero. Hai la possibilità concreta di capire come proseguire la tua vita e la tua relazione. Ed è solo una tua scelta.”

Un messaggio chiaro, il suo, che richiama alla responsabilità personale di ogni partecipante e alla gratitudine per l’opportunità ricevuta:

“Le telecamere ci sono, sì, ma quello che fai è tua responsabilità. E quando una cosa ti dà l'occasione di metterti in gioco davvero, l'unica parola giusta è: grazie.”

Infine, l'ex gieffino non ha nascosto la sua delusione verso chi – dopo aver beneficiato di visibilità e affetto dal pubblico – ora sputa nel piatto in cui ha mangiato:

“Mi lascia perplesso vedere chi, dopo aver ricevuto visibilità, opportunità e magari anche affetto da parte del pubblico, oggi parla male proprio di ciò che gli ha dato tutto questo. La riconoscenza, forse, non fa rumore né hype… Ma per me resta sempre il valore più elegante da indossare.”

Una riflessione che non lascia spazio a fraintendimenti e che restituisce un’immagine più complessa e consapevole di ciò che Temptation Island rappresenta per chi lo vive davvero.

