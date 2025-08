Temptation Island, pace fatta tra Antonio Panico e Francesco Farina dopo il caso "Tribuna Posillipo"

News VIP

Antonio Panico e Francesco Farina si incontrano dopo Temptation Island e fanno pace!

Antonio Panico è stato uno dei grandi protagonisti di questa edizione di Temptation Island. Il partenopeo si è fatto notare per le sue sparate e sceneggiate, dettate dalla gelosia nei confronti della fidanzata Valentina Riccio ma anche dalle lamentele contro di lui. Un argomento caldo per Antonio è stato senza dubbio quello della Tribuna Posillipo dove il tentatore Francesco Farina ha promesso di portare Valentina e che ha fatto totalmente sbroccare Panico. I due si sono incontrati poche ore fa in discoteca, avranno risolto questo problema tra loro?

Temptation Island, Antonio e Francesco si incontrano in discoteca

Grande protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island, Antonio Panico ha fatto ridere tutti gli spettatori con le sue sceneggiate e momenti di puro trash offerti in prima serata su Canale 5, puntata dopo puntata. Che Antonio avesse reazioni un tantino esagerate era chiaro a tutti dopo la prima puntata, ma c’è stato un episodio che ha messo in seria crisi il fidanzato di Valentina Riccio. Nel villaggio dei fidanzati, infatti, Antonio è stato chiamato nel capanno per un video che riguarda la sua fidanzata molto vicina al tentatore Francesco Farina, che l’ha portata fuori per una esterna. Il giovane single ha promesso a Valentina di farle un regalo una volta fuori dal programma condotto da Filippo Bisciglia, ovvero portarla a vedere una partita del Napoli direttamente dalla Tribuna Posillipo. E non lo avesse mai detto! Antonio è totalmente esploso contro il tentatore che ha osato tirare in ballo la sua fede calcistica e il modo in cui vive la partita.

“Ha detto ti porto in Tribuna Posillipo, manco avesse detto Tribuna Autorità! Io la vivo la partita, non me la faccio raccontare. Cornuto! La porto pure allo Stadio io e non vengo apprezzato. Io me la vivo la partita non me la faccio raccontare, cornuto”.

Questo lo sfogo di Antonio diventato virale, soprattutto perché poco dopo, allo stremo della sua pazienza e punto sul vivo, Antonio ha iniziato a correre per la spiaggia cercando invano di scappare. Una scena epica. Al falò di confronto finale Antonio e Valentina hanno fatto pace ed è arrivata la proposta di matrimonio, ma pace sarà stata fatta anche con Francesco?

Temptation Island, pace fatta tra Antonio e Francesco

Il falò di confronto finale tra Antonio Panico e Valentina Riccio a Temptation Island si è concluso con una romantica proposta di matrimonio da parte del partenopeo, che ha stupito la sua fidanzata. Mentre si mormora che Rosario Guglielmi potrebbe essere il testimone di nozze di Antonio, il protagonista del reality show di Canale 5 si ritrova in discoteca con Francesco Farina. Lui è il tentatore che ha osato tirare in ballo la Tribuna Posillipo parlando con la fidanzata, e la cosa divertente è che a tutti è sembrato che Panico fosse più furioso per il Napoli che per Valentina.

Ma cosa è successo tra i due? Su Tik Tok sono apparsi alcuni video che hanno confermato che pace è stata fatta tra Antonio e Francesco. Nessun rancore tra loro, del resto Farina era pagato per provocare e mettere in difficoltà mentre Antonio ha comunque avuto il suo lieto fine. Nel corso dell’intervista del mese dopo con Filippo Bisciglia, infatti, la coppia ha raccontato di aver già visto alcune location per le nozze e Valentina ha ammesso di essere andata a vedere qualche vestito da sposa, dunque i preparativi procedono velocemente e presto arriverà il giorno delle nozze, anche se non abbiamo ancora una data ufficiale.

