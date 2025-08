News VIP

Con un video pubblicato su Instagram, Valentina Riccio e Antonio Panico avrebbero rivelato che per il loro matrimonio come testimone di nozze avrebbero scelto un altro ex protagonista di Temptation Island, Rosario Guglielmi.

Rosario Guglielmi potrebbe non aver trovato l'amore a Temptation Island, dato il finale della sua storia con la fidanzata Lucia Ilardo, ma sembra aver trovato due amici che hanno deciso di affidargli un grande onore: quello di essere testimone delle loro nozze. Stiamo parlando di Valentina Riccio e Antonio Panico, altra coppia di protagonisti del docu-reality di Canale 5, che ha concluso il percorso nel programma con una infuocata proposta di matrimonio.

Temptation Island, Rosario Guglielmi sarà il testimone di nozze di Valentina Riccio e Antonio Panico?

Nel corso dell'ultima edizione di Temptation Island, che si è conclusa con una puntata da record la scorsa settimana, abbiamo incontrato diversi protagonisti dei quali ci ricorderemo a lungo. Tra questi ci sono Valentina Riccio e Antonio Panico, coppia di napoletani che hanno messo in gioco i rispettivi sentimenti dopo che Antonio ha dimostrato in più di un'occasione di non essere stato fedele alla compagna, né di essere molto presente nella gestione comune della loro casa.

Nonostante i dubbi, alla fine dei 21 giorni, Antonio ha sorpreso Valentina con una proposta di matrimonio tanto trash quanto infuocata che ha suscitato non poche critiche sui social, perché ritenuta eccessiva e pacchiana.

La coppia ha poi confermato a Filippo Bisciglia di aver fissato una data, anche se non ha svelato quando sarà il matrimonio, e che i preparativi erano in corso. A quanto pare, i due ex protagonisti di Temptation Island avrebbero anche trovato il testimone perfetto per le loro nozze: Rosario Guglielmi. Ad annunciarlo è stata la stessa Valentina in un video su Instagram: ma sarà davvero così o si tratterà di uno scherzo?

Temptation Island, Valentina definisce Rosario "il testimone più bello d'Italia": scherzo o verità?

In un video pubblicato su Instagram, Valentina Riccio si è mostrata insieme a Rosario Guglielmi e a Marco Raffaelli, altri due ex protagonisti di Temptation Island, mentre erano in un bar a Napoli. Poco dopo, sua sorella Anna ha postato un video nel quale Valentina dichiarava che lei e Antonio avevano il perfetto testimone per il loro matrimonio e subito dopo inquadrava Rosario. Nel filmato, Valentina, rivolgendosi alla sorella ha affermato:

"Sorella, ti faccio vedere il mio testimone, il più bello d'Italia. Guarda qua, che figo di uomo"

E subito dopo ha inquadrato Rosario Guglielmi e poi il futuro marito Antonio. Molti hanno pensato si trattasse di uno scherzo, ma non sarebbe poi così improbabile che Antonio abbia scelto Rosario come testimone, dopotutto, i due sono stati molto vicini nel programma e Antonio era l'ultimo dei protagonisti presenti nel capanno quando Rosario ha visto i video con Lucia e il tentatore Andrea. Quindi, non sarebbe da escludere che quest'esperienza sia stata particolarmente importante per Valentina e Antonio, al punto da desiderare che anche Rosario faccia parte del loro giorno speciale.

Scopri le ultime news su Temptation Island