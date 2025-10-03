TGCom24
Temptation Island, Maria Concetta Schembri rivela se ha sentito Angelo poi parla del Trono di Uomini e Donne

Irene Sangermano

Maria Concetta Schembri parla del suo ex Angelo Scarpata e cosa è successo dopo Temptation Island, poi confida che le piacerebbe fare la tronista di Uomini e Donne.

Temptation Island, Maria Concetta Schembri rivela se ha sentito Angelo poi parla del Trono di Uomini e Donne

Cosa è successo tra Maria Concetta Schembri e Angelo Scarpata dopo l’ultima puntata di Temptation Island e poi… E Poi? A rivelare la situazione è stata proprio Maria Concetta, che ha lanciato darsi infuocati al suo ex su Instagram, ammettendo poi che accetterebbe volentieri il trono di Uomini e Donne.

Temptation Island, Maria Concetta parla di Angelo

Il percorso a Temptation Island ha rivelato a Maria Concetta Schembri che le sue ansie sulla fedeltà del fidanzato Angelo Scarpata erano tutte reali. Nel villaggio dei fidanzati, infatti, Angelo ha tenuto un comportamento rispettoso davanti le telecamere per poi fare proposte ad una delle tentatrici, chiedendole di vedersi fuori dal programma per approfondire il loro feeling. Peccato che le micro-telecamere della redazione sono ovunque e così Maria Concetta ha scoperto tutto, anche grazie alla confessione della tentatrice, ha piantato il “topo ratto” al falò di confronto finale.

La situazione non è cambiata durante le interviste del mese dopo, quando Angelo si è presentato pentito e commosso, ammettendo di aver provato a riconquistare la sua ex fidanzata senza successo mentre Maria Concetta ha poi svelato un’altra verità. Mentre pregava lei di tornare insieme, infatti, Angelo usciva con un’altra ragazza. Nell’appuntamento con Temptation Island e poi… e Poi, invece, Maria Concetta non ha perdonato Angelo e ha ammesso di aver scoperto che lui si è fidanzato praticamente il secondo dopo essere tornati a casa dalla Calabria.

Insomma, ha insinuato che Angelo avesse già la fidanzata di riserva in caldo viste le tempistiche. Lui, sempre in lacrime e con l’affanno, ha provato a buttarla sul “ho capito che non potevo continuare così”, ma non ha impietosito nessuno. Ma cosa è successo dopo la registrazione? A dare spiegazioni ci ha pensato Schembri, rispondendo alle domande delle più curiose su Instagram.

Temptation Island, Maria Grazia lancia frecciatine ad Angelo

La love story tra Maria Concetta Schembri e Angelo Scarpata si è interrotta tra un mare di polemiche ed è chiaro che tra i due ex protagonisti di Temptation Island non regni la pace, neppure dopo la rottura di ormai qualche mese fa. Interrogata dai fan su Instagram, dopo aver ammesso che le piacerebbe essere la nuova tronista di Uomini e Donne, Maria Concetta ha ammesso di non amare più Angelo dato che lui è già impegnato ad amare un’altra, e ha rivelato poi se si sono più sentiti.

“Me lo state chiedendo in tanti. L’ho sentito tramite messaggio l’ultima volta il giorno dopo la puntata di Temptation Island e poi… E Poi, chiaramente non ci sentivamo più da mesi. Ma gli ho scritto io dicendogli che si poteva risparmiare le lacrime finte per ripulirsi, e addossare le colpe a me. Poi basta”.

Parlando, invece, della rottura, Maria Concetta ha consigliato alle sue fan di prendere in mano la situazione, eliminare le foto e i ricordi, pensare a sé stesse e non lasciarsi andare a causa di un uomo. Maria accoglierà la sua richiesta di approdare a Uomini e Donne?

Irene Sangermano
