Temptation Island, Maria Concetta non perdona Angelo che scoppia in lacrime: ''È uno sfigato'' (VIDEO)

Maria Concetta spietata con Angelo. Nell'ultima puntata di Temptation Island e poi... E poi rivela tutta la verità sul suo ex e la nuova fiamma.

Nel corso dell’ultima puntata di Temptation Island e poi… E poi, Maria Concetta Schembri e Angelo Scarpata hanno raccontato la fine della loro relazione. Lui si è commosso, lei lo ha attaccato senza pietà. Ecco cosa è successo.

Temptation Island, Angelo piange per Maria Concetta

È andata in onda ieri, lunedì 22 settembre 2025, l’ultima puntata di Temptation Island e poi… E Poi. In chiusura della puntata, Filippo Bisciglia ha intervistato Maria Concetta Schembri e Angelo Scarpata. La coppia ha deciso di partecipare al programma a causa della grande gelosia di Maria Concetta, certa che il suo fidanzato le fosse infedele. Le sue impressioni era giuste, dato che Angelo ha provato a chiedere ad una delle tentatrici di contattarsi lontano dalle telecamere. Smascherato dalla tentatrice, Angelo è arrivato al falò con la coda tra le gambe e Maria Concetta l’ha lasciato al grido di “toporatto”.

Nel corso dell’estate si sono avvicendati diversi gossip sull’ex coppia. Mentre Maria Concetta è stata vista ancora in lacrime per lui, delusa e amareggiata dalla situazione, Angelo è stato avvistato con una ragazza con la quale sembra faccia coppia da qualche mese ovvero da poco dopo la fine di Temptation Island. Come sarà finita tra loro?

Temptation Island, Maria Concetta asfalta Angelo

Prima di presentarsi davanti a Filippo Bisciglia per l’ultima intervista nello speciale di Temptation Island e poi… E Poi, Angelo Scarpata ha avuto un crollo che è stato notato anche dal presentatore. Il ragazzo, infatti, si è messo a piangere ammettendo di stare male per la situazione. Angelo ha raccontato di aver provato a recuperare il rapporto con Maria Concetta Schembri, ma vedendola risoluta nella sua decisione, ha poi deciso di andare avanti e fare una vacanza in Sardegna con gli altri ragazzi del programma di Canale 5, dopo la quale ha capito di non poter rimanere in questa situazione. Messa al corrente delle lacrime del suo ex fidanzato, Maria Concetta si è mostrata lucida e spietata.

"Ha avuto flirt con altre ragazza. Ad oggi sta con una da circa due mesi e mezzo. Ha continuato con le sue 50 sfumature da toporatto, si sente Angelo Siffredi ma è uno sfigato”.

Ha dichiarato Maria Concetta, confermando così l’indiscrezione sulla nuova relazione di Angelo con una ragazza che continua a tenere nascosta, forse per salvare la faccia. Schembri poi ha confermato di essere single, ancora a pezzi per quello che ha vissuto.

