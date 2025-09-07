Temptation Island, Angelo ''sta già con una ragazza da due mesi'': la segnalazione

News VIP

Angelo torna al centro del gossip. Il protagonista di Temptation Island si è già fidanzato dopo la fine della relazione con Maria Concetta?

Manca sempre meno allo speciale di Temptation Island previsto per il 15 settembre 2025, in prima serata su Canale 5, ed ecco che arriva una segnalazione scottante su Angelo Scarpata. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Temptation Island, Angelo sta già con un’altra?

Angelo Scarpata e Maria Concetta Schembri hanno deciso di prendere parte a Temptation Island a causa della soffocante gelosia della babysitter 37enne nei confronti del fidanzato, che in passato le ha dato modo di pensare di averla tradita. La relazione era appesa ad un filo e questo era chiarissimo a tutto il pubblico del reality show condotto da Filippo Bisciglia, e infatti, ecco che nel villaggio dei fidanzati Angelo ci ha provato senza pietà con una delle belle tentatrici.

Scarpata ha cercato di comportarsi nel modo più naturale possibile davanti le telecamere ma la tentatrice l’ha tradita, raccontando che lui le ha proposto di sentirsi e vedersi una volta finite le riprese del programma. Maria Concetta ha piantato in asso il “toporatto” al falò di confronto ma non è finita qua. Fuori dal programma, infatti, Angelo millantava di volerla riconquistare mentre lei ha scoperto, in un modo davvero poco ortodosso ma geniale, che la stava già tradendo. Ora a Deianira Marzano arriva l’ennesima segnalazione su Angelo.

“Angelo di Temptation Island sta già con una ragazza da due mesi, già durante il mese dopo e prima aveva flirt con lei. Ma adesso stanno insieme ma non escono allo scoperto perché lei fino ad un mese fa era fidanzata, ha lasciato il suo fidanzato per Angelo, e sicuramente l’ha tradito più volte dato che è più di due mesi che si sentono”.

Insomma sembra che Angelo abbia mentito anche durante l’intervista con Filippo Bisciglia, dato che tutto voleva tranne che riconquistare la sua fidanzata, avendone già un’altra. Maria Concetta, invece, come sta? Sembra che Schembri non stia vivendo benissimo la rottura.

Temptation Island, Maria Concetta piange per Angelo

Mentre Angelo Scarpata ha già trovato una nuova fiamma e si presume che la relazione sia nata poco dopo la fine di Temptation Island, nonostante lui si fosse detto pronto a riconquistare Maria Concetta Schembri, lei l’ha presa malissimo questa rottura. Sempre secondo la segnalazione sopra citata, infatti, la babysitter 37enne, sarebbe ancora in lacrime per il suo ex fidanzato, sentendosi tradita nel profondo.

“E menomale che doveva riconquistare Maria Concetta. Poverina, fino a dieci giorni fa l’ho vista ad una serata caraibica che piangeva”.

Al momento non sappiamo nessuna novità in più perché i protagonisti di Temptation Island non possono parlare fino alla messa in onda dello speciale del programma, che andrà in onda in prima serata il 15 settembre 2025 su Canale 5. Nel frattempo, segnalazione anche su Simone e Sonia, che si sono lasciati nonostante la gravidanza.

