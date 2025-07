Temptation Island, Maria Concetta in lacrime per l'avvicinamento di Angelo alla single Marianna: "Che schifo"

News VIP

A Temptation Island le cose non sembrano mettersi per niente bene per la coppia formata da Maria Concetta e Angelo. Ecco cosa è successo nella terza puntata del docu-reality delle tentazioni di Canale 5.

Maria Concetta Schembri è completamente crollata durante la terza puntata di Temptation Island. Il motivo? Il comportamento ambiguo del fidanzato Angelo Scarpata, che nel villaggio delle tentazioni si è avvicinato parecchio alla giovane tentatrice Marianna.

Angelo vicino alla tentatrice Marianna, Maria Concetta sconvolta

La terza puntata della 13esima edizione di Temptation Island, andata in onda ieri giovedì 17 luglio 2025, è stata a dir poco scoppiettante. Tra le coppie protagoniste della serata anche quella formata da Maria Concetta Schembri e Angelo Scarpata. A scrivere alla redazione del fortunato docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia è stata lei perché non si fida completamente del fidanzato.

Il primo a raccontarsi nel villaggio è stato Angelo che, senza mezzi termini, ha affermato: "Voglio capire se riuscirò a resistere alle tentazioni come in passato, perché mi manca un po' la vita di prima. Qualcuna mi ha scritto, ma io non ho risposto. Non l’ho fatto perché non voglio mancarle di rispetto e anche perché ho paura di lei. La gelosia di Maria Concetta ha rovinato il nostro rapporto". Le rivelazioni del ragazzo hanno spiazzato Maria Concetta, che si è lasciata andare a uno sfogo con le sue compagne di avventura: "Il mio atteggiamento lo infastidisce? Grazie al cavolo, è più bugiardo di Pinocchio 2.0!". Dopo il capanno, per la giovane è arrivato il momento del primo falò con Bisciglia, che le ha mostrato diversi video che l'hanno completamente destabilizzata.

Le lacrime di Maria Concetta

Il primo falò delle fidanzate con Filippo Bisciglia è stato parecchio tosto per Maria Concetta Schembri. "Dice che gli manca la libertà di prima. Gli manca la vita da donnaiolo. Se io sono diventata così gelosa è per colpa sua" ha dichiarato la ragazza, commentando il comportamento spensierato assunto dal suo fidanzato nel villaggio di Temptation Island. A spiazzare e destabilizzare Maria Concetta, però, è stato l'avvicinamento inaspettato di Angelo alla single Marianna.

Nel filmato in questione, la tentatrice gli ha prima confessato di aver notato i suoi sguardi e poi gli ha chiesto il motivo del suo distacco iniziale. "Ho evitato perché sei una ragazza che potrebbe piacermi. All’inizio pensavo fossi una gatta morta, ma poi mi sono ricreduto" ha dichiarato Angelo, spiazzando la sua fidanzata, che non è riuscita a trattenere le lacrime "Che st****o, che schifo. Io lo ammazzo, questo toporatto".

Al falò è poi arrivato il turno di Angelo. Per lui, però, non c’è alcun video da vedere. Contrariamente a quanto Maria Concetta crede, il ragazzo ha confessato a Bisciglia di essere convinto che la fidanzata possa essere davvero la donna della sua vita: "Vorrei dimostrarle che sono totalmente cambiato e che in lei ho trovato la donna che potrebbe essere quella della mia vita, perché mi dà la serenità che ho sempre cercato. Con lei mi sento tranquillo, con le altre no. Però a volte ha degli atteggiamenti che mi tolgono l’aria". Come evolverà il loro viaggio nei sentimenti? L'appuntamento con Temptation Island è per il prossimo mercoledì 23 luglio 2025 in prima serata su Canale 5.

