Temptation Island, Maria Concetta e Angelo: ritorno di fiamma per loro?

Maria Castaldo

Avvistati insieme due ex protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island: stiamo parlando di Maria Concetta e Angelo. Che ci sia un ritorno di fiamma?

Maria Concetta e Angelo sono stati tra i protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island e i fan del docu-reality di Canale 5 sulle tentazioni ricorderanno dalla clip di presentazione le tecniche investigative della ragazza, che faceva uso di strappi di scotch adesivo per individuare eventuali tracce di tradimenti sulle coperte del fidanzato. Nonostante la loro relazione si sia interrotta nel programma condotto da Filippo Bisciglia, Maria Concetta e Angelo sono stati avvistati insieme: che ci sia un ritorno di fiamma per loro?

Temptation Island, avvistati insieme Maria Concetta e Angelo: ritorno di fiamma?

Come riporta Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram, Maria Concetta e Angelo sono stati avvistati insieme, scatenando ipotesi di un possibile ritorno di fiamma tra loro. Secondo una segnalazione riferita dall'esperto di gossip, infatti, i due ex protagonisti di Temptation Island sono stati visti insieme in un locale a poca distanza da Marina di Ragusa.

Nella segnalazione si specifica che i due ex non erano vicini, né hanno mai ballato insieme, ma erano con amici in comune e che Angelo è andato via dal locale da solo all'una del mattino circa: "Ciao, ho incontrato ieri Maria Concetta e Angelo di Temptation Island al locale 20 Passi a Marina di Ragusa. Erano distaccati ma con amici in comune, non hanno mai ballato insieme. Verso l’1 lui è andato via!". Questa segnalazione non sembrerebbe dare adito a un vero ritorno di fiamma, anche per l'atteggiamento mantenuto da entrambi nel corso della serata. Tuttavia, appare insolito, visto il loro percorso nel docu-reality, che Maria Concetta e Angelo siano stati visti nello stesso locale.

>Nel corso della puntata "un mese dopo", Angelo aveva rivelato a Filippo Bisciglia di voler riconquistare Maria Concetta, ma in questi mesi non è mai arrivata alcuna segnalazione, perciò, non sappiamo se il ragazzo abbia cercato di farsi perdonare per il suo comportamento. I due si rivedranno alle prossime registrazioni di Uomini e Donne, che saranno dedicate ai protagonisti di Temptation Island, per un confronto e lì certamente sarà possibile avere qualche dettaglio in più su come procede il loro rapporto.

Temptation Island, Maria Concetta ha perdonato Angelo? Ecco cosa sappiamo!

L'avvistamento di Maria Concetta e Angelo nello stesso locale a poca distanza da Marina di Ragusa ha fatto pensare ai fan a un ritorno di fiamma. Tuttavia, gli indizi sono pochi e anche la segnalazione non fornisce dettagli che possano avvalorare l'ipotesi che Maria Concetta abbia perdonato il fidanzato per il suo tentativo di tradirla all'interno di Temptation Island.

Angelo, infatti, che lei aveva soprannominato 'toporatto', si era avvicinato molto alla tentatrice Marianna e le aveva confidato, lontano dai microfoni, che avrebbe voluto cercarla al di fuori della trasmissione. La single lo aveva però smascherato spingendo Maria Concetta a chiedere il falò di confronto immediato. In quell'occasione, Maria Concetta aveva provveduto a esprimere il suo malcontento per l'atteggiamento del fidanzato e aveva deciso di abbandonare la trasmissione da single.

Guida TV