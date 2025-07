Temptation Island, Angelo fa una figuraccia: la single Marianna lo smaschera e Maria Concetta chiede il falò

News VIP

Angelo sotto accusa: la tentatrice Marianna lo smaschera e Maria Concetta chiede il falò di confronto anticipato pronta a lasciare Temptation Island.

Puntata intensa quella di Temptation Island andata in onda ieri, martedì 29 luglio 2025. Maria Concetta ha scoperto la vera faccia del suo fidanzato Angelo, i suoi sospetti erano fondati ed è proprio grazie alla tentatrice Marianna che la verità viene a galla, facendo fare una pessima figura al protagonista del programma condotto da Filippo Bisciglia.

Temptation Island, Marianna smaschera Angelo

La nuova edizione di Temptation Island ci sta regalando momenti davvero imperdibili. Nel corso della puntata andata in onda ieri sera, martedì 29 luglio 2025, abbiamo assistito alla proposta di nozze super cafona di Antonio Panico e Valentina Riccio, con una scritta pirotecnica e l’imbarazzo generale dei telespettatori che hanno goduto di questa sceneggiata in piena regola. C’è stato poi il falò emozionante di Valerio Ciaffaroni e Sarah Esposito, che si sono lasciati da una valle di lacrime dopo che il romano ha capito di non provare più un amore folle per la sua fidanzata, anche grazie all’avvicinamento e al bacio con la single Ary. Colpo di grazia finale lo ha servito Angelo.

Entrato a far parte del cast di Temptation Island su richiesta della fidanzata Maria Concetta, che non si fida di lui e lo controlla ossessivamente, gelosissima oltre ogni dire, Angelo alla fine è riuscito senza sforzo a dimostrare alla sua fidanzata che alla fine aveva ragione. Nel villaggio dei fidanzati, infatti, Angelo si è avvicinato molto alla single Marianna e questo ha messo in crisi Maria Concetta, la quale è comunque rimasta ferma a vedere gli ulteriori sviluppi della vicenda per capire fino in fondo la natura del suo compagno.

Angelo e Marianna sono usciti insieme in esterna ma lui è apparso molto frenato nei confronti della tentatrice e la prima ad avere qualche dubbio, guardando il video nel capanno, è stata proprio Maria Concetta che ha ammesso di vederlo forzatamente freddo, forse temendo le telecamere. Un’impressione più che giusta, confermata dall’avvenente tentatrice che ha smascherato Angelo senza pietà.

Temptation Island, Maria Concetta vuole il falò con Angelo

Dopo l’esterna tra Marianna e Angelo, Maria Concetta è apparsa turbata dal comportamento del suo fidanzato, che avrebbe dovuto dimostrare con la loro partecipazione a Temptation Island di potersi fidare di lui nonostante la sua gelosia. Poco dopo, la ragazza è stata nuovamente chiamata nel capanno e ha visto un video che conferma tutti i suoi dubbi. Marianna, di ritorno dalla giornata trascorsa con Angelo lontano dal villaggio delle fidanzate, è apparsa visibilmente infastidita e alla fine ha commentato con alcune ragazze, Valerio e Antonio quello che è successo con lui.

Marianna, infatti, ha ammesso di aver visto Angelo sempre frenato ogni volta che capiva di essere inquadrato, tanto che lui ha atteso di poterle parlare di nascosto inconsapevole che la scena era ripresa dalle telecamere di sicurezza, e dunque che Maria Concetta ha visto tutto pur non avendo colto il contenuto della loro conversazione. Antonio, incuriosito, ha chiesto spiegazioni e alla fine Marianna ha ammesso che Angelo le ha detto che non vorrebbe uscire con lei ma che la vorrebbe vedere fuori dal programma, di nascosto dalla sua fidanzata. Insomma una figuraccia in piena regola davanti alla quale Maria Concetta non ha potuto rimanere in silenzio, tanto da chiedere il falò di confronto immediato, che vedremo nella puntata di questa sera in onda su Canale 5.

