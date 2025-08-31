TGCom24
Temptation Island, Marco Raffaeli insieme ad un'ex tronista di Uomini e Donne? La segnalazione

Irene Sangermano

Arriva una segnalazione inaspettata su Marco Raffaeli, ex protagonista di Temptation Island, che ci avrebbe provato con una ex tronista di Uomini e Donne.

Temptation Island, Marco Raffaeli insieme ad un'ex tronista di Uomini e Donne? La segnalazione

Nelle ultime ore arriva una segnalazione clamorosa su Marco Raffaeli, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island. Sembra sia vero che il romano non si è più avvicinato alla sua ex fidanzato Denise Rossi, infatti è stato avvistato a Fregene con Chiara Pompei, ex tronista di Uomini e Donne. Ecco tutti i dettagli.

Temptation Island, Marco Raffaeli e Denise Rossi insieme?

Grazie al percorso a Temptation Island, Marco Raffaeli ha capito che la sua relazione con Denise Rossi non avrebbe portato nessuno dei due da nessuna parte, se non ad una grande sofferenza. Il romano, deluso dall’avvicinamento di Denise Rossi a Flavio Ubirti, ora nuovo tronista di Uomini e Donne, ha lasciato la fidanzata al falò di confronto finale. Una decisione molto coraggiosa dato che Denise non è certo una donna che passa inosservata e, soprattutto, è una fidanzata molto presente dunque dopo tanti anni staccarsene non deve essere stato semplice.

Marco ha raccontato a Filippo Bisciglia di aver lasciato casa e di aver scelto di cercare la sua strada. Ma cosa è successo dopo? Negli ultimi giorni è arrivata una segnalazione su Marco e Denis, avvistati insieme da un cliente del BnB di Raffaeli. Poco dopo, tramite il profilo social di una sua amica, Denise ha confermato di aver visto Marco ma solo ed esclusivamente per la cagnolina che hanno in comune.

Mentre per scoprire nel dettaglio cosa è successo alle coppie di Temptation Island, compresa quella di Marco e Denise, occorre attendere lo speciale di settembre del programma su Canale 5, arriva una nuova segnalazione su Marco e un’ex tronista di Uomini e Donne. Vediamo insieme tutti i dettagli e di chi si tratta.

Temptation Island, Marco ci prova con un’ex tronista

La relazione di Marco Raffaeli e Denise Rossi è conclusa definitivamente dopo Temptation Island, o almeno così traspare dopo che lei ha fatto sapere di non aver visto il suo ex per mesi, eccezione fatta per una cagnolina che hanno in comune. Mentre tutti sono in trepidante attesa della messa in onda dello speciale dedicato alle coppie del reality show di Canale 5, che svelerà finalmente nel dettaglio cosa è successo tra loro dopo la fine del programma, arriva una nuova segnalazione su Marco.

“Marco domenica scorsa stava alla Rambla a Fregene e ci stava provando con l’ex tronista Chiara Pompei. Chiara è venuta da sola ed è stata quasi tutta la sera con me e le mie amiche, abbiamo video insieme a lei e in uno di questi si intravede insieme a Marco ma siccome lei ci conosce non vorrei venisse pubblicato anche perché ci siamo anche noi nei video”.

Questa la segnalazione di una fan di Lorenzo Pugnaloni, che fa sapere che Marco ci ha provato una serata intera con Chiara Pompei, ex tronista di Uomini e Donne. Il trono di Chiara è durato pochissimi giorni, dato che il suo ex Riccardo si è presentato in studio e alla fine hanno lasciato insieme, poi lei è balzata al centro dell’attenzione per un gesto estremo negli ultimi mesi, ritrovandosi a seguire un percorso psicologico.

Irene Sangermano
