Temptation Island, Denise e Marco di nuovo insieme? Ecco come stanno davvero le cose

Una recente segnalazione riportava che due dei protagonisti di Temptation Island, Denise e Marco, erano stati avvistati insieme. Tuttavia, è arrivato un chiarimento che ha rivelato come stanno davvero le cose tra loro.

Nel cast dei concorrenti di questa edizione di Temptation Island non sono passati inosservati Denise Rossi e Marco Raffaelli: i due, dopo essersi detti addio al falò di confronto finale del docureality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, sono stati avvistati insieme, scatenando rumors di un ritorno di fiamma. Tuttavia, a far chiarezza su cosa ci sia davvero tra loro è intervenuta la diretta interessata, attraverso un'amica.

Temptation Island, Marco e Denise avvistati insieme: cosa sta succedendo?

Denise e Marco sono stati la settima coppia di Temptation Island: questa estate, il pubblico ha assistito allo sviluppo del percorso dei due nel docu-reality sui sentimenti. A scrivere al programma era stata Denise, che aveva ammesso di non fidarsi molto di Marco, dopo aver scoperto di un tradimento del fidanzato. Marco, dal'altro canto, si era assunto ogni responsabilità e aveva promesso di voler dimostrare a Denise di essere la persona giusta per lei, pur non sopportando le continue critiche della fidanzata, dopo aver saputo del tradimento di tre anni prima. Nel villaggio delle fidanzate, Denise si è avvicinata molto a Flavio Ubirti, che è diventato il nuovo tronista di Uomini e Donne, scatenando la gelosia di Marco.

Quest'ultimo ha chiesto un primo falò di confronto, durante il quale la coppia si è lasciata, nonostante i tentativi di Denise di far cambiare idea al proprio fidanzato. In seguito, c’è stato un secondo falò durante il quale sembrava che i due avessero deciso di riprovarci. Tuttavia, durante la puntata un mese dopo, Denise ha confessato di essere stata nuovamente abbandonata da Marco, che non era più sicuro di essere innamorato di lei e che la loro relazione era tornata al punto di partenza, con la compagna che ancora non era riuscita a perdonarlo del tutto. In seguito, si era vociferato che Denise potesse entrare nel parterre over di Uomini e Donne, ma al momento l'ex protagonista di Temptation Island non è stata avvistata alle registrazioni.

Dopo l'addio nel docu-reality, nelle scorse ore si è diffuso un rumor che ipotizzava che tra Denise e Marco ci fosse un ritorno di fiamma, poiché i due erano stati avvistati insieme.

Temptation Island, Denise svela la verità su di lei e Marco: ritorno di fiamma?

La segnalazione su Denise e Marco è stata rivelata da un utente anonimo a Lorenzo Pugnaloni, che dalla sua pagina Instagram ha riportato che i due ex protagonisti del programma condotto da Filippo Bisciglia sono stati avvistati insieme all'hotel dove Marco lavora: "Ritorno di fiamma per Marco e Denise? Alcuni utenti mi hanno segnalato che lei si trovava stamattina vicina all'hotel (l'attività di lui): forse, non si possono far vedere insieme. [...]Ovviamente, mi hanno mandato foto". La segretezza sarebbe dovuta alla presenza di entrambi a Uomini e Donne per un confronto, come accadrà anche per gli altri protagonisti di Temptation Island.

Tuttavia, poco dopo, è arrivata una smentita del rumor da parte di Denise stessa, che ha utilizzato il profilo social di un'amica per rivelare come stanno davvero le cose con Marco. Rossi ha dichiarato che non c'è nessuna intenzione di ritornare con Marco e che l'unica ragione per cui ancora ci sono legami tra loro riguarda la gestione della loro cagnolina:

" Ciao Lollo. Sono Denise dall’account di un’amica. Sono qui solo per precisare in merito alla segnalazione , che tra me e Marco non c’è stato alcun riavvicinamento. Anzi, non lo vedo da prima alle vacanze estive. E i nostri rapporti sono solo ed ESCLUSIVAMENTE legati alla gestione della nostra cagnolina in comune "

Inoltre, Denise ha spiegato le circostanze in cui lei e Marco si sono incontrati: era a passeggio con suo padre e voleva pranzare in un forno nelle vicinane di Via Tuscolana. Lì c'era Marco con alcuni clienti del suo B&B, ma Denise non ha cercato di raggiungerlo, anzi, ha cambiato strada: "Stamattina stavo a passeggio su via Tuscolana con mio padre e, volendo pranzare presso un forno lì nei paraggi, ho visto Marco seduto con dei suoi clienti del b&b. Appena ho incrociato il suo sguardo sono scappata via dal posto. Nemmeno ci siamo salutati. Sono stata però rincorsa fuori dal suo cliente che mi ha chiesto una foto. Foto che poco dopo ho trovato postata su TikTok. Grazie e buona serata".

