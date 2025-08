Temptation Island, Lucia Ilardo avvistata con altri due tentatori dopo la rottura con Rosario Guglielmi

News VIP

Continua a far discutere Lucia Ilardo. Dopo la fine della sua relazione con Rosario Guglielmi a Temptation Island, è stata avvistata con altri due tentatori.

Il viaggio nei sentimenti di Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi si è concluso con una clamorosa rottura, causata dalla rivelazione del tentatore Andrea che ha raccontato di aver visto la ragazza dopo la fine di Temptation Island, nonostante lei fosse uscita dal programma con il suo fidanzato. Nuove segnalazioni riportano Luca vicina ad altri due tentatori, ecco i dettagli.

Temptation Island, Lucia Ilardo con altri tentatori

Quando è stato annunciato il cast della nuova edizione di Temptation Island, hanno iniziato a circolare diverse indiscrezioni su Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi. La coppia è stata accusata di essersi messa d’accordo per strategia, così da spiccare all’interno della narrazione, altri hanno insinuato che in realtà Rosario e Lucia non sarebbero mai neppure stati una coppia e poi la clamorosa indiscrezione sul vero orientamento sessuale del ragazzo. Insomma, si è parlato molto di Lucia e Rosario che, all’interno del reality condotto da Filippo Bisciglia, hanno fatto un percorso piuttosto lineare, culminato con un falò di confronto finale che li ha fatti tornare insieme, pronti a convivere finalmente.

Il vero colpo di scena è stato servito durante l’intervista con il presentatore un mese dopo la fine di Temptation Island, quando il single Andrea ha rivelato di aver visto Lucia lontano dalle telecamere, all’insaputa di Rosario. Il tentatore si era prestato a fingere complicità con la ragazza per dare una bella lezione a Guglielmi e farlo ingelosire, ma Rosario ha sempre temuto che questo non fosse un gioco ma il frutto di reale interesse. Così, dopo aver parlato con Andrea, Rosario ha mollato Lucia, che nelle ultime ore è tornata al centro delle indiscrezioni per una segnalazione che la vuole vicino ad altri due tentatori.

Temptation Island, Lucia insieme a due tentatori

Ma cosa è successo dopo la segnalazione di Andrea? Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi si sono lasciati definitivamente, nonostante la protagonista di Temptation Island avesse promesso di riconquistare il suo fidanzato. A confermato anche Lorenzo Pugnaloni che ha fatto sapere che Rosario non è tornato sui suoi passi e che Lucia sente ancora il tentatore Andrea. Ma non è tutto. È arrivata, sempre dall’esperto di gossip, una nuova segnalazione su Lucia che avrebbe trascorso del tempo con altri due tentatori ovvero Francesco Farina e Salvatore Guida.

Sul web sono apparse anche alcune foto e i fan di Temptation Island sono esplosi contro la ragazza. In realtà come riporta Biccy e Deianira Marzano, c’è una spiegazione logica alla questione. Lucia ha semplicemente trascorso un pomeriggio di shopping insieme ai due tentatori con i quali è rimasta in contatto. Del resto una delle lamentele di Rosario dopo la fine del programma era proprio la creazione di un gruppo su Whatsapp con i single del villaggio delle fidanzata e dunque sappiamo che almeno questa informazione era vera. Lucia è rimasta in contatto con loro e lo dimostra l’avvistamento degli ultimi giorni.

Lucia sarà per sempre ricordata come la tentatrice dei tentatori, ma mi è simpatica che devo fare? La trovo surreale e nonostante tt mi piace.#TemptationIsland pic.twitter.com/FkyxITHDxz — Anto (@pizzettanapoli) July 31, 2025

