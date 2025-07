Temptation Island, Lucia e Andrea si sentono ancora: l'ultima indiscrezione

News VIP

Lucia e il tentatore Andrea di Temptation Island continuano a frequentarsi dopo la fine del programma? Ecco l'ultima indiscrezione!

Lucia Ilardi e Rosario Guglielmi sono stati i protagonisti della penultima puntata di Temptation Island, andata in onda ieri sera, mercoledì 30 luglio. Dopo un apparente lieto fine, infatti, Lucia era stata smascherata da Andrea, il tentatore a cui si era avvicinata per ingelosire Rosario, che aveva rivelato che i due si erano sentiti fuori dal programma di Canale 5. Ma i due sono ancora in contatto? Ecco cosa riporta l'ultima indiscrezione.

Temptation Island, Lucia e Rosario hanno rotto in maniera definitiva

Nel corso del percorso nel docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, Rosario aveva notato il pericoloso avvicinamento di Lucia con il tentatore Andrea e spinto dal timore di perderla aveva deciso di chiedere il falò di confronto anticipato. Incontrando la fidanzata, che da mesi gli chiedeva di andare a convivere, Rosario era parso deciso a lasciarla, perché troppo deluso dal suo comportamento. Tuttavia, Lucia gli aveva rivelato che lei e Andrea avevano concordato tutto per scatenare la gelosia del ragazzo, sempre troppo pacato nei suoi confronti. Di fronte a questa confessione, Rosario aveva deciso di cedere e accettare la convivenza con Lucia, uscendo dal programma insieme.

Il vero colpo di scena era però arrivato un mese dopo, quando i due erano riapparsi di fronte a Filippo Bisciglia: Lucia aveva raccontato che la famosa convivenza era stata rimandata, poiché Rosario era diventato un'altra persona. Geloso e irragionevole, il ragazzo sembrava non essere più il fidanzato gentile e comprensivo di cui si era innamorata e tutto era dipeso, a suo dire, dall'escamotage usato da Lucia e Andrea. Con un nuovo plot twist, era emerso un video che svelava che la ragazza aveva contattato il tentatore fuori dal programma, chiedendogli di vedersi.

Confermata la versione di Andrea sul tradimento di Lucia, Rosario aveva deciso di chiudere con lei e aveva lasciato la trasmissione. Secondo una recente indiscrezione, divulgata da diversi esperti di gossip, sembra che la rottura tra i due sia oramai definitiva.

Temptation Island, Lucia e Andrea continuano a sentirsi? Spunta un'indiscrezione

Stando a Lorenzo Pugnaloni e Deianira Marzano, la fine della storia tra Lucia e Rosario sembra essere definitiva. Non solo, pare che Lucia stia continuando a sentire Andrea, il tentatore che l'ha smascherata: "Lei si è fidata di Andrea sul fatto che non avrebbe raccontato che si erano visti: altrimenti avrebbe continuato a comportarsi come stava facendo".

Secondo Lorenzo Pugnaloni, i tre saranno protagonisti a settembre a Uomini e Donne di un confronto a tre, dato che "lei e Andrea sono ancora in contatto", dando vita, dunque, a una situazione che abbiamo già visto, come quella tra Anna Acciardi, Alfred Ekhator e Sofia Costantini.

