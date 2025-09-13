Temptation Island, lo speciale raddoppia: ecco quando andrà in onda su Canale 5

News VIP

Doppia messa in onda per Temptation Island e poi... E poi. Lo speciale del reality show di Canale 5 raddoppia, ecco i dettagli.

Grande attesa per la messa in onda, in prima serata su Canale 5 dello speciale di Temptation Island dal titolo Temptation Island e poi… E poi. La puntata è prevista per il 15 settembre 2025 ma non sarà l’unica data, dal momento che Mediaset ha deciso di raddoppiare anche questa volta. Ecco i dettagli.

Temptation Island, Anticipazioni sullo speciale

Questo anno i protagonisti di Temptation Island hanno dovuto vivere in maniera molto diversa il loro ritorno alla vita di tutti i giorni. A differenza delle ultime edizioni, infatti, dopo l’intervista del mese dopo con Filippo Bisciglia a nessuno di loro è stata data la possibilità di parlare apertamente sui social o attraverso le interviste, dal momento che la redazione ha pensato ad uno speciale da proporre in prima serata su Canale 5, per raccontare nel dettaglio tutte le loro storie. Il pubblico è decisamente molto curioso di scoprire cosa è successo alle coppie anche se, grazie a qualche anticipazione e segnalazione, conosciamo cosa è accaduto ad alcune di loro durante la lunga estate.

Temptation Island e poi… E Poi - questo il nome della puntata speciale che sarà sempre condotta da Bisciglia - è una trovata inevitabile dato che questa stagione del programma ha totalizzato uno share incredibile, dunque Mediaset si assicura un’altra prima serata stellare. Ma a quanto sembra non si tratta di un solo appuntamento televisivo come inizialmente annunciato, bensì di due puntate speciali. Ecco le ultime notizie.

Temptation Island e poi… E Poi raddoppia su Canale 5

Stando a quanto rivelato da Lorenzo Pugnaloni nelle sue Ig Stories, Temptation Island e poi… E Poi non sarà trasmesso esclusivamente il 15 settembre 2025 come inizialmente promesso al pubblico di Canale 5, bensì avrà un doppio appuntamento. A dare conferma della doppia messa in onda dello speciale del reality show condotto da Filippo Bisciglia anche bubinoblog.it che fa sapere che ci saranno due puntate dunque una lunedì 15 settembre e una poi lunedì 22 settembre.

Una notizia che divide dato che c’è chi vorrebbe sapere tutto subito sulle coppie, dopo aver trascorso gli ultimi mesi a domandarsi cosa sia successo ad ognuno dei partecipati di questa stagione, e chi invece è felice perché potrà godersi ben due prime serate a tema. Voi cosa ne pensate? Occhi puntati su Sarah Esposito, che potrebbe direttamente ricevere la proposta come nuova tronista.

