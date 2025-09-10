Temptation Island, in attesa dello Speciale ecco tutto quello che sappiamo sulle Coppie

News VIP

Ecco tutto quello che sappiamo sulle coppie di Temptation Island, in attesa dello speciale in onda il 15 settembre 2025, in prima serata su Canale 5.

Andrà in onda il 15 settembre 2025 lo speciale di Temptation Island, durante il quale verrano svelate tutte le storie dei protagonisti di questa edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia. In attesa di sapere tutto ma proprio tutto, ecco cosa è trapelato grazie alle segnalazioni che si sono rincorse questa estate.

Temptation Island, tutto quello che sappiamo sulle coppie

La nuova edizione di Temptation Island ha incassato ascolti straordinari e il pubblico si è particolarmente affezionato alle coppie, curioso di scoprire tutto quello che è successo dopo la fine del programma condotto da Filippo Bisciglia. Così Mediaset ha deciso di dare modo ai fan del programma di scoprire proprio tutte le curiosità attraverso uno speciale di Temptation Island che andrà in onda il 15 settembre 2025 su Canale 5. Nel frattempo, tuttavia, si sono rincorse davvero tante segnalazioni e dunque possiamo già dire di sapere qualcosa su ognuna delle coppie.

Partiamo con Maria Concetta Schembri e Angelo Scarpata, che si sono lasciati al falò di confronto quando lei ha scoperto che i dubbi sulla fedeltà del suo fidanzato erano più che legittimi, tanto che lui ha provato a chiedere alla tentatrice di vedersi fuori dal programma in gran segreto, sperando di non essere pizzicato dai microfoni. Speranza vana il “toporatto” l’ha fatta grossa ed è stato scaricato, sbugiardato anche nel corso dell’intervista del mese dopo quando lui millantava di voler riconquistare Maria Concetta, mentre lei ha fatto sapere che lui già si vedeva con un’altra. In effetti, proprio di questi giorni, è una scottante segnalazione su Angelo che si sarebbe già fidanzato, proprio pochi giorni dopo il rientro da Temptation Island, e avrebbe dunque preso in giro tutti mentre Maria Concetta è stata vista ancora in lacrime e con il cuore spezzato da questo epilogo.

Proseguiamo con una delle coppie più particolari di questa edizione ovvero quella composta da Alessio Loparco e Sonia Mattalia. I due avvocati hanno avuto ben tre falò di confronto e poi, nonostante le incomprensioni, si sono perdonati a vicenda lontano dalle telecamere. Secondo molti utenti del web che hanno avuto modo di incontrare la coppia in questi mesi, Alessio avrebbe deciso di proseguire con la sua iniziale intenzione di sposare Sonia - una richiesta che l’ha fatta felice ma che è stata poi messa in stallo per anni al punto da renderla ancora più insicura del rapporto - e la coppia starebbe organizzando le nozze in fretta e furia.

Temptation Island, le Anticipazioni sullo speciale

Continuiamo le nostre Anticipazioni sulle coppie di Temptation Island e quello che vedremo nello speciale del programma in onda su Canale 5, con un’altra coppia che sta organizzando i preparativi per convolare a nozze. Stiamo parlando ovviamente dell’amante dei gazebi, del nemico giurato di Tribuna Posillipo, ovvero Antonio Panico che sta organizzando le nozze con Valentina Ricci. La coppia è stabile e si ama e il matrimonio dovrebbe essere celebrato prima dell’anno nuovo.

Chi, invece, si è lasciato dopo un ritorno di fiamma è la coppia composta da Sonia Barrile e Simone Margagliotti. La coppia ha scoperto, dopo essersi lasciata dal falò di confronto a Temptation Island dal momento che lui ha baciato una delle tentatrici nel bagno del villaggio dei fidanzati, di essere in attesa del loro primo figlio. La pace per il bene della creatura, tuttavia, non è durata dato che voci sempre più insistenti hanno riportato che Sonia ha lasciato Simone, pizzicato anche da solo in discoteca a provarci con tutta la fauna femminile del locale. Continuiamo con Denise Rossi e Marco Raffaeli. Anche loro si sono lasciati quando Denise ha mostrato fin troppo entusiasmo per il tentatore Flavio Ubirti, attualmente nuovo tronista di Uomini e Donne, e Marco sembra essere riuscito a non tornare su propri passi anzi, al contrario, è stato pizzicato in più occasioni a provarci con le ragazze in discoteca e agli eventi, come l’ultimo avvistamento insieme all’ex tronista Chiara Pompei.

Anticipazioni Temptation Island: cosa è successo alle coppie?

A Temptation Island questo anno c’erano anche Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo. Questa coppia ci ha fatto sognare al falò di confronto quando ha deciso di andare veramente a convivere e impegnarsi nel rapporto, per poi far crollare qualsivoglia lieto fine durante l’intervista del mese dopo con Filippo Bisciglia. Rosario, infatti, ha scoperto che Lucia si vedeva di nascosto con uno dei tentatori e l’ha lasciata. C’è stato forse un piccolo riavvicinamento ma sembra che la relazione si sia completamente consumata, tanto che Rosario è stato visto in compagnia dell’ex tentatrice Siriana. Tra loro, come ha tenuto a precisare lui, non c’è stato nulla più che un bacio e di certo non è nato un flirt.

Infine arriviamo ad una delle coppie più amate ovvero quella composta da Sarah Esposito e Valerio Ciaffaroni che ci hanno regalato un finale da lacrime. Dopo la fine del programma Valerio ha continuato a frequentare la single Arianna Mercuri, tra alti e bassi dato che entrambi sono stati avvistati con altre persone, mentre Sarah sembra soffra ancora molto per Valerio. Certo non si nasconde la possibilità che sia proprio Esposito la nuova tronista di Uomini e Donne, tanto che molti si aspettano che Maria De Filippi le dia la possibilità proprio durante lo speciale di Temptation Island su Canale 5.

Scopri le ultime news su Temptation Island.