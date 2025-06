Temptation Island, l'incidente della barca del reality non sarà mandato in onda

News VIP

A breve inizierà la nuova edizione di Temptation Island e i fan del docu-reality speravano di vedere in tv anche in che modo la storica barca della pubblicità delle puntate del programma sia affondata. Tuttavia, l'incidente non verrà mandato in onda: ecco perché!

Temptation Island è uno dei programmi più attesi dell'estate di Canale 5 e campione di ascolti per le reti Mediaset. Anche quest'anno, com'è consuetudine, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia farà il suo ritorno con nuove coppie pronte a mettere alla prova il loro amore con tentatori e tentatrici. La nuova edizione non è ancora partita, ma si è già verificato un evento che ha attirato l'attenzione dei fan: la storica barca della produzione che si vede nella pubblicità è affondata! L'incidente, tuttavia, non verrà trasmessa in tv: ecco per quale motivo non andrà in onda.

Temptation Island, l'incidente della barca non verrà trasmesso in onda

La prossima edizione di Temptation Island presentava già diverse novità, come la decisione di spostare l'intera produzione dalla Sardegna alla Calabria. Dopo anni, infatti, il docu-reality si girerà non più all'Is Morus Relais, ma al Calandrusa Resort in Calabria, dopo la vendita della precedente struttura. Per la nuova stagione, la partenza è prevista per giovedì 3 luglio in prima serata su Canale 5: ancora non sono state annunciate le coppie protagoniste, né i nuovi tentatori e tentatrici che metteranno alla prova i loro sentimenti, ma le registrazioni sono già in corso e termineranno pochi giorni prima del debutto televisivo.

Prima ancora della messa in onda della prima puntata, però, il docu-reality ha già regalato un colpo di scena: come rivelato dal sito Telemia, infatti, una delle barche a vela della produzione del programma Fascino è affondata nelle acque antistanti il litorale di Guardavalle Marina, vicino Catanzaro. Un incidente provocato dall'impatto accidentale della barca con un relitto sommerso, situato lungo le coste ioniche. Questo impatto avrebbe portato poi al danneggiamento dell'imbarcazione, che sarebbe rapidamente affondata.

I fan, da un lato hanno espresso preoccupazione per quanto accaduto, mentre dall'altro hanno manifestato una certa ilarità di fronte a quella che sembra una partenza col botto per la nuova edizione e che è perciò considerato il primo momento trash della stagione di Temptation Island 2025. Nonostante i fan sperassero che l'incidente della barca a vela venisse trasmesso in tv, magari durante la tradizionale presentazione delle coppie, in realtà è stato comunicato che non verrà mandato in onda.

Temptation Island, ecco perché non verrà trasmesso l'incidente della barca della produzione

L'affondamento della barca a vela della produzione di Temptation Island non verrà trasmesso in tv: a svelarlo è stato il sito di Fanpage.it, che ha appreso da fonti vicine al programma che le coppie erano già sbarcate sane e salve prima dell'incidente. "Nessun ferito chiaramente" si legge sul sito "nessuno dei volti che formeranno il cast della prossima edizione dell'attesissimo reality era presente a bordo al momento dell'incidente".

Stando così le cose, quindi, non avrebbe alcun senso mandare in onda l'episodio che ha visto coinvolta l'imbarcazione usata dalla produzione del docu-reality. Intanto cresce sempre di più l'attesa di scoprire chi saranno i protagonisti della prossima edizione e in che modo sapranno intrattenere il pubblico con le loro storie e le interazioni con i tentatori e tentatrici della trasmissione.

