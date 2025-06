Temptation Island, partenza col botto: affonda una delle barche della produzione

News VIP

A pochi giorni dal debutto della nuova edizione di Temptation Island, si è verificato uno spiacevole evento per un bialbero utilizzato dalla produzione: è affondato nelle acque nel litorale di Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro, nella nuova location del programma.

Partenza col botto per la nuova edizione di Temptation Island, nel vero senso del termine. Nella mattinata di ieri, infatti, come riporta il sito Telemia un’imbarcazione a vela della produzione è affondata improvvisamente nelle acque antistanti il litorale di Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro.

Temptation Island: affonda una delle barche a vela della produzione sulla costa di Guardavalle Marina

L’incidente è avvenuto proprio di fronte al Calandrusa Resort, nuova location designata dalla produzione Mediaset per le riprese della nuova edizione del docu-reality prodotto dalla Fascino Pgte in onda su Canale 5. La barca in questione, era partita stamattina alla volta del resort calabrese. Secondo una prima ricostruzione ancora in attesa di conferme ufficiali, il natante avrebbe urtato un relitto sommerso, già segnalato sulle mappe nautiche, situato nei pressi della costa ionica. Proprio questo impatto accidentale avrebbe causato un danneggiamento tale da compromettere la galleggiabilità dell’imbarcazione, portandola rapidamente all'affondamento.

Sul posto sono prontamente intervenute le squadre della Guardia Costiera appartenenti ai distaccamenti di Roccella Jonica e Soverato, allertate da numerosi bagnanti e residenti della zona, che hanno assistito con stupore e preoccupazione alla scena. Fortunatamente, l’incidente non ha causato feriti:. I danni, però, sono stati rilevanti dal punto di vista economico, considerando l'alto valore dell’imbarcazione andata persa.

L’episodio arriva a pochissimi giorni dalla messa in onda della nuova stagione di Temptation Island, fissata per giovedì 3 luglio in prima serata su Canale 5. Alla conduzione, confermato anche per questa edizione, ci sarà Filippo Bisciglia, volto storico del programma che torna con nuove coppie, nuove sfide sentimentali e, come sempre, un intreccio di emozioni e colpi di scena. Dopo ben undici stagioni ambientate tra i panorami della Sardegna, quest'anno il format approda per la prima volta in Calabria, scegliendo la suggestiva costa ionica come scenario delle nuove dinamiche amorose.

Le registrazioni, nonostante lo spiacevole accaduto, sono proseguite e termineranno pochi giorni prima del debutto della nuova edizione. Le coppie sono state già selezionate, pronte per il loro viaggio dei sentimenti che metterà alla prova la loro relazione.

