Temptation Island, l'emozionante annuncio di Andrea Filomena: "Non potevo che avere un regalo più bello di questo"

L'ex discusso volto di Temptation Island, Andrea Filomena, interviene sui social e annuncia a tutti i suoi fan che nel giorno del suo compleanno ha scoperto che diventerà papà.

Cresce l'attesa per l'appuntamento speciale Temptation Island e poi...e poi condotto da Filippo Bisciglia. Nell'attesa di scoprire cosa è successo alle coppie della 13esima edizione, un ex discusso protagonista del docu-reality delle tentazioni ha annunciato sui social che diventerà presto papà del suo primo bebè.

L'annuncio sui social di Andrea Filomena

Lunedì 15 settembre 2025 in prima serata su Canale 5 andrà in onda lo speciale Temptation Island e poi...e poi. Al timone l'amatissimo Filippo Bisciglia che, direttamente dallo studio di Uomini e Donne, incontrerà tutti i protagonisti della 13esima edizione per scoprire cosa è realmente successo lontano dalle telecamere.

Tra aggiornamenti, confronti e nuovi colpi di scena, Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo, Valerio Ciaffaroni e Sarah Esposito, Alessio Loparco e Sonia Mattalia, Simone Margagliotti e Sonia Barrile, Denise Rossi e Marco Raffaelli, Valentina Riccio e Antonio Panico, Mariaconcetta Schembri e Angelo Scarpata torneranno per raccontare al grande pubblico come stanno realmente le cose dopo l'esperienza nel villaggio delle tentazioni. Nell'attesa, l'ex volto Andrea Filomena ha annunciato sui social una bellissima ed emozionante notizia.

Andrea diventerà presto papà

Andrea Filomena diventerà presto papà per la prima volta! Per chi non lo sapesse, il ragazzo ha partecipato a Temptation Island nel 2019 insieme alla sua ormai ex fidanzata Jessica Bastianello. I due decisero di abbandonare il docu-reality delle tentazioni di Canale 5 da soli perché lei si invaghì del tentatore Alessandro Zarino. Una volta fuori provarono a salvare la loro storia d'amore, ma senza successo.

Oggi Andrea è felicemente fidanzato con Elisabetta, una giovane donna estranea al mondo dello spettacolo. Proprio in occasione del giorno del suo compleanno, l'ex protagonista di Temptation Island ha annunciato l’arrivo del suo primo bebè, pubblicando sul suo profilo ufficiale Instagram l’immagine dell'ecografia e del test di gravidanza:

Leggi anche Giulia Duranti e Sara El moudden a ruota libera sulle coppie di Temptation Island 2025

Oggi è un giorno speciale, è il mio compleanno e sto per diventare papà, non potevo che avere un regalo più bello di questo, ho una donna strepitosa al mio fianco e grazie a lei tutto questo si sta avverando. Grazie amore mio il nostro piccolo o piccola sarà super fortunata e noi non vediamo l’ora di averti fra le braccia Ti amo principessa mia con tutto il mio cuore.

