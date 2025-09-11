Temptation Island, Giulia Duranti e Sara El moudden a ruota libera sulle coppie della 13edizione

News VIP

Ospiti a Casa Lollo, Giulia Duranti e Sara El moudden hanno rotto il silenzio e rivelato il loro pensiero su tutti i protagonisti della 13esima edizione di Temptation Island.

Cresce l'attesa per Temptation Island e poi...e poi, l'appuntamento speciale dedicato ai protagonisti della 13esima edizione. A dire la loro ci hanno pensato Giulia Duranti e Sara El Moudden che, ospiti nell'ultima puntata di Casa Lollo, hanno commentato il percorso nel villaggio delle sette coppie.

La rivelazione di Giulia Duranti sul suo ex Mirco Rossi

Il prossimo lunedì 15 settembre 2025 in prima serata su Canale 5 andrà in onda lo speciale di Temptation Island dedicato ai protagonisti della 13esima edizione del docu-reality delle tentazioni condotto dall'amatissimo Filippo Bisciglia: Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo, Valerio Ciaffaroni e Sarah Esposito, Alessio Loparco e Sonia Mattalia, Simone Margagliotti e Sonia Barrile, Denise Rossi e Marco Raffaelli, Valentina Riccio e Antonio Panico, Mariaconcetta Schembri e Angelo Scarpata.

In attesa di scoprire cosa è realmente successo alle sette coppie lontano dalle telecamere, due ex concorrenti del docu-reality dei sentimenti hanno rilasciato un'intervista nel format web di Lorenzo Pugnaloni. Stiamo parlando di Giulia Duranti e Sara El Moudden che, ospiti a Casa Lollo, hanno commentato le dinamiche dell'ultima fortunata edizione del programma.

Commentando il turbolento percorso di Sarah Esposito e Valerio Ciaffaroni, che dopo aver lasciato il villaggio ha iniziato una frequentazione con la single Ary, Giulia ha confermato la rottura tra Mirco Rossi e la tentatrice Alessia Sagripanti: "Auguro a Sarah e Valerio quello che ho augurato mesi fa al mio ex e a quella che ormai è la sua ex fidanzata".

Sara e Giulia senza filtri sui protagonisti di Temptation Island

Durante l'ultima puntata di Casa Lollo, Giulia Duranti e Sara El Moudden hanno commentato le dinamiche dell'ultima fortunatissima edizione di Temptation Island. Per chi non lo sapesse, le due ragazze sono entrate nel villaggio delle tentazioni per mettere a dura prova i loro sentimenti con i loro rispettivi compagni Mirco Rossi e Fabio Mascaro.

A distanza di un anno dalla loro partecipazione, Giulia e Sara sono tornate a parlare del programma ma in veste di opinioniste. Interpellate da Lorenzo Pugnaloni, infatti, le due hanno rivelato il loro pensiero sui protagonisti della 13esima edizione del docu-reality delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. La prima a prendere la parola è stata Sara, che ha commentato il percorso di Sonia Barrile e Simone Margagliotti, Rosario Guglielmi e Antonio Panico:

Non oso immaginare come ci si senta nella mente di una donna tradita e incinta. Spero solo che la scelta di tornare con Simone non sia data solo dal fatto della gravidanza. Rosario mi ha delusa, ha fatto la vittima della situazione dal primo giorno e l'ho trovato eccessivo. Antonio invece mi ha stupito per assurdo.

L'ex di Mirco Rossi ha invece detto la sua sul famoso triangolo formato da Sarah Esposito, Valerio Ciaffaroni e la tentatrice Ary: "Tutti ad attaccare Sarah e poi si è ribaltata la situazione. Visto il falò di confronto, secondo me una possibilità se la potevano dare, perdonarsi a vicenda. Secondo me dovevano riprovarci". A farle eco Sara, che ha criticato il comportamento del romano e parlato della possibilità di vedere Sarah sul trono di Uomini e Donne: "Io la reputavo dall'inizio una coppia tossica. Secondo me Sarah ha bisogno di ritrovarsi, mi è sembrata tanto bisognosa di attenzioni e affetto. Al suo posto prenderei tempo".

