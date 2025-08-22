Temptation Island, Sarah Esposito ancora innamorata di Valerio Ciaffaroni? Ecco come stanno le cose

News VIP

Nuova segnalazione su Sarah Esposito, pizzicata in vacanza ancora triste per la rottura con Valerio Ciaffaroni. Ecco le ultime notizie sulla protagonista di Temptation Island.

Continuano le indiscrezioni sui protagonisti dell’ultima stagione televisiva di Temptation Island, e questa volta tocca a Sarah Esposito. Chi, infatti, l’ha incontrata in vacanza e le ha chiesto dell’ex fidanzato Valerio Ciaffaroni ha notato che la ragazza è ancora molto triste per la chiusura definitiva. Ecco la segnalazione completa.

Temptation Island, Sarah triste per Valerio

Forse Sarah Esposito non si aspettava minimamente che il suo viaggio nei sentimenti a Temptation Island terminasse con un epilogo così amaro. La giovane ha accettato di prendere parte al programma, condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5, quando il fidanzato Valerio Ciaffaroni ha scoperto le sue chat con altri uomini. Soggiornando nel villaggio delle fidanzate, Sarah ha deciso di essere onesta fino in fondo e, ribadendo sempre di averlo fatto a causa della forte crisi di coppia e del fatto che Valerio non la facesse più sentire importante nella sua vita, ha confessato di aver incontrato i ragazzi in questione in un parcheggio.

Sarah forse sperava di dare uno scossone a Valerio con queste rivelazioni e invece lui ha deciso di dare una rotta completamente diversa al suo percorso, concentrandosi sulla conoscenza della single Ary. Quando tra loro è scattato il bacio, Ciaffaroni ha chiamato Sarah al falò di confronto anticipato e, tra le lacrime di entrambi, ha messo fine alla relazione. Un mese dopo, Valerio ha confermato di star ancora frequentando Ary, presentandosi con lei all’intervista con Filippo Bisciglia, mentre Sarah è apparsa ancora turbata e ferita dalla rottura con il suo fidanzato.

La giovane, infatti, ha ammesso di voler fare un percorso personale per capire i propri errori e limiti, e si è commossa non poco parlando di Valerio. Il percorso di redenzione di Sarah è stato premiato dal pubblico, che alla fine si è messo nei suoi panni ed l’ha iniziata ad apprezzare, tanto che si è mormorato che Maria De Filippi fosse interessata a proporle di essere la nuova tronista a settembre 2025. Nel frattempo, in attesa delle registrazioni di Uomini e Donne dove i protagonisti di Temptation Island si confronteranno, Sarah è stata pizzicata da alcuni fan in vacanza e hanno riportato la sua tristezza nel parlare di Valerio.

Temptation Island, Sarah tra Valerio e il trono di Uomini e Donne

Poche ore fa, Lorenzo Pugnaloni, ha riportato sul suo profilo Instagram una nuova segnalazione su Sarah Esposito. Mentre l’ex fidanzato Valerio Ciaffaroni ha ripreso a frequentare Arianna Mercuri, sebbene lui fosse stato visto baciare un’altra in un locale pugliese, Sarah era in Salento ed è stata avvistata da alcuni fan del programma che l’hanno fermata per scattare delle foto e chiacchierare. Esposito ha confermato di non poter dire nulla fino alla registrazione di Uomini e Donne, ma si è mostrata molto triste nel parlare del suo ex fidanzato.

“Più di una persona mi ha detto che sarebbe ancora sotto per lui, ma spererebbe comunque nel trono. E direi, magari. Non si è persa niente e ne è uscita pulita, anche perché chi va tradendo in giro non è lei a questo punto, come abbiamo visto”.

Ha fatto sapere il blogger, confermando che Sarah pensa ancora a Valerio. Nel frattempo, tuttavia, è chiaro che la ragazza non direbbe di no all’occasione di diventare la nuova tronista di Uomini e Donne. Maria De Filippi le offrirà questa occasione? Parte del pubblico ci spera, facendo leva sull’effetto Martina De Ioannon dello scorso anno, che si è rivelata una delle tronista più accattivanti degli ultimi anni.

