Temptation Island, Sonia e Simone si sono lasciati: arriva la conferma

Irene Sangermano

Non procede affatto bene per Sonia Barrile e Simone Margagliotti. La coppia di Temptation Island si è lasciata nonostante la gravidanza.

Simone Margagliotti e Sonia Barrile non stanno più insieme. Questa l’ultima segnalazione sulla coppia di Temptation Island che ha stupito tutti, svelando la gravidanza alla fine del loro percorso nel programma. Ecco i dettagli.

Temptation Island, Sonia e Simone: la dolce attesa divide

La coppia formata da Sonia Barrile e Simone Margagliotti ha lasciato il pubblico di Temptation Island davvero senza parole. Certo erano settimane che si parlava della gravidanza di una delle fidanzate di questa edizione, ma nessuno poteva pensare che sarebbe stata proprio Sonia ad annunciare di essere in dolce attesa al termine del suo percorso nel programma, durante l’intervista del mese dopo con Filippo Bisciglia. La coppia, infatti, si era giustamente lasciata al falò di confronto anticipato dopo che Simone, no pago di aver confessato di aver tradito la sua fidanzata in passato, l’ha tradita anche davanti a tutta Italia baciando un’altra.

Nonostante questo, Sonia ha provato a tornare sui propri passi e concedere una seconda occasione a Simone, che si è detto pronto ad essere un bravo compagno e un padre presente per la sua famiglia. Così è stato? Sembrerebbe proprio di no dato che Sonia e Simone si sono lasciati. I dettagli li conosceremo solo nello speciale di settembre su Canale 5, dedicato all’ultima edizione di Temptation Island, ma nel frattempo ecco la segnalazione scottante.

Temptation Island, Sonia e Simone si sono lasciati

Sembra proprio che le buone intenzione di Simone Margagliotti di essere un buon compagno al fianco di Sonia Barrile, facendole dimenticare le sua scorrettezze e mancanze dopo Temptation Island, non siano bastate a tenere questa coppia unita. O forse, dato che Simone è stato avvistato in discoteca con più ragazze prima del video virale del suo nuovo progetto a Modena, questa buone intenzioni non sono mai veramente arrivate. Stando ad una segnalazione riportata da Deianira Marzano, infatti, Sonia sarebbe stata vista tutta da sola a fare shopping a Palermo con il pancino in bella vista.

L’esperta di gossip ha poi confermato che le cose tra loro non vanno. Cosa è successo nel dettaglio? Il pubblico vuole saperne di più ma certamente questa relazione non aveva grandi basi di successo purtroppo, dato che Simone più volte si era mostrato insofferente verso la canonica vita di coppia, contro i sentimenti tradizionali e conservatori di Sonia, che avrebbe semplicemente voluto un compagno leale e fedele. Cosa ne pensate?

