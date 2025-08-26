TGCom24
Temptation Island, Rosario svela in che rapporti è con l'ex tentatrice Siriana smentendola pubblicamente!

Irene Sangermano

Mentre l'ex tentatrice di Temptation Island, Siriana Schifi, spende parole al miele per Rosario Guglielmi, lui parla di un'incontro di una notte e nega ogni coinvolgimento.

Temptation Island, Rosario svela in che rapporti è con l'ex tentatrice Siriana smentendola pubblicamente!

Nelle ultime ore, Rosario Guglielmi è finito al centro delle indiscrezioni dopo essere stato pizzicato in compagnia di Siriana Schifi. L’ex tentatrice di Temptation Island ha speso parole bellissime per lui, che invece prende parole per negare ogni coinvolgimento emotivo. Ecco cosa è successo.

Temptation Island, Rosario e Siriana stanno insieme?

Mentre arrivano i primi spoiler sullo speciale di Temptation Island che andrà in onda a settembre, nel quale scopriremo tutto quello che è successo alle coppie dopo la fine del programma, Rosario Guglielmi torna al centro del gossip. Il suo percorso con Lucia Ilardo si era concluso nel migliore dei modi, con un falò di confronto che ha unito la coppia, decisa finalmente ad andare a convivere a Milano. Nel corso dell’intervista del mese dopo con Filippo Bisciglia, tuttavia, Rosario ha scoperto che la sua fidanzata ha continuato a contattare il tentatore Andrea, e si è vista con lui di nascosto.

La love story è così naufragata e Rosario è tornato single. Dopo un avvistamento insieme a Lucia che aveva riacceso le speranze dei fan della coppia, Rosario è stato pizzicato insieme a Siriana Schifi, ex tentatrice dello scorso anno. Proprio lei ha preso parola inviando un messaggio a Lorenzo Pugnaloni:

“Rosario è una persona eccezionale, raro, buono d’animo… per ora voglio preservare il più possibile il mio rapporto con lui! Viviamo in un mondo purtroppo dove i sentimenti, le emozioni, le accortezze, non sono più di ‘moda’, ma che per me sono determinanti! Sono fortunata”.

Ha scritto Siriana, facendo intendere che l’avvistamento a San Benedetto del Tronto fosse l’indizio giusto che tra loro sta nascendo una storia d’amore. Ma sarà davvero così? Dopo le dichiarazioni di Siriana arrivano quelle di Rosario, che smentisce tutto categoricamente. Ecco i dettagli.

Temptation Island, Rosario smentisce Siriana

Dopo le dichiarazioni di Siriana Schifi sul loro rapporto, Rosario Guglielmi ha deciso di prendere parola per spiegare come stanno le cose con l’ex tentatrice di Temptation Island. I due hanno trascorso una bella giornata insieme a San Benedetto del Tronto e secondo le segnalazioni hanno anche condiviso una notte in hotel. A Lollo Magazine, Rosario ha commentato spiegando la situazione:

“Ci siamo sentiti la prima volta l’11 agosto alle 20:40, ero con il migliore amico a Rieti. Il giorno dopo ci siamo rivisti a San Benedetto. Abbiamo preso hotel diversi, c’è stato solo un bacio – ma non di quelli importanti e sentimentali – e nulla di fisico. Non c’è mai stata nessuna relazione tra noi e non ci siamo mai visti a giugno”.

Insomma, niente love story tra Rosario e Siriana, che ora tuttavia potrebbe a sua volta replicare per rendere credibile la sua versione dei fatti. Non ci resta che attendere lo speciale di Temptation Island per capirci qualcosa di più.

