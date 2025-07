Temptation Island, in arrivo una proposta di matrimonio per una delle fidanzate?

News VIP

Secondo un'anticipazione, una delle fidanzate dell'attuale edizione di Temptation Island riceverà una proposta di matrimonio!

L'attuale edizione di Temptation Island giungerà al termine con il triplice appuntamento che Mediaset ha organizzato per le ultime tre puntate del docu-reality di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia. In attesa di scoprire quale sarà l'epilogo delle coppie protagoniste di questa stagione, è arrivata un'indiscrezione su una delle fidanzate: a quanto pare, riceverà una proposta di matrimonio.

Temptation Island, proposta di matrimonio in arrivo per una delle fidanzate?

Il successo di questa edizione di Temptation Island ha spinto Mediaset a triplicare l'appuntamento settimanale del docu-reality in cui diverse coppie mettono alla prova i loro sentimenti. Così, tra domani, martedì 29 luglio e giovedì 31 luglio si concluderà l'avventura delle sette coppie che hanno deciso di partecipare alla trasmissione delle tentazioni. Delle coppie del programma, diverse sono già diventate iconiche per alcuni scivoloni o momenti epici di cui si sono rese protagoniste.

Questo è il caso di Alessio e Sonia M., che hanno intrattenuto il pubblico nel corso delle prime due puntate del docu-reality con la loro storia: entrambi avvocati, lui ha rivelato di stare con lei più per gratitudine che per altro, ma Sonia si è presa la sua rivincita dimostrando di non lasciarsi abbattere dalle parole del compagno e diventando una delle beniamine delle fan del programma. Su di lei, inoltre, si sono diffuse voci di una presunta gravidanza, poi smentita, che possa essere proprio Sonia la donna che riceverà la proposta di matrimonio? Dopotutto, lo stesso Alessio ha parlato di matrimonio in uno dei primi appuntamenti...

Temptation Island, un'indiscrezione ci svela che una delle fidanzate riceverà una proposta di matrimonio

Secondo una recente indiscrezione, una delle fidanzate di Temptation Island riceverà una proposta di matrimonio in una delle ultime puntate del programma. A rivelarlo è Dagospia che ha raccontato che sarà Valentina a ricevere la proposta! La partenopea ha deciso di partecipare al programma delle tentazioni insieme al compagno Antonio Panico, poiché lui non si dimostra affatto interessato a costruire un rapporto solido con lei e non fa che approfittarsi della sua gentilezza, oltre ad averla tradita nel corso del primo anno della loro relazione.

Mentre Antonio aveva ammesso i tradimenti, rivelando di avere "la malattia delle donne", Valentina ha trovato conforto nella vicinanza del single Francesco, giovane e affascinante napoletano. Come mostrato in una delle ultime puntate andate in onda, Antonio è andato su tutte le furie dopo aver visto Valentina e Francesco vicini e aver udito la proposta del single di portare la ragazza alla Tribuna Posillipo allo Stadio Maradona per una partita del Napoli. La sua disperazione e sceneggiata è già un meme sul web, ma sembra che la prospettiva di perdere Valentina lo possa spingere a farle la proposta di matrimonio.

Stando a ciò che ha riportato Dagospia, infatti, pare che il falò di confronto tra Antonio e Valentina si concluderà con un'inaspettata proposta di matrimonio e con un lieto fine per la coppia.

