Temptation Island, il racconto sconvolgente di Filippo Bisciglia: ''Stavo per morire''

Ospite di Alessia Marcuzzi, Filippo Bisciglia fa alcune sconvolgenti rivelazioni sul passato. Ecco cosa ha raccontato il presentatore di Temptation Island.

In attesa del ritorno su Canale 5 di Temptation Island, previsto per questa estate, Filippo Bisciglia è stato ospite di Obbligo o Verità, il programma condotto da Alessia Marcuzzi su Rai 2. Qui, il presentatore ha rivelato alcuni aneddoti sconvolgenti del suo passato.

Temptation Island, Filippo Bisciglia fa rivelazioni shock

Manca sempre meno al grande ritorno di Temptation Island su Canale 5, il programma più amato dell’estate italiana grazie ai suoi colpi di scena e alla scelta sempre molto azzeccata dei protagonisti. Nel frattempo, Filippo Bisciglia è stato ospite della nuova puntata di Obbligo o Verità, il programma condotto da Alessia Marcuzzi su Rai 2. Il presentatore ha raccontato di aver giocato molto, in passato, a Texasa Holdem facendo anche tornei ma non giocando d’azzardo, posizionandosi secondo su circa 2mila partecipanti. Poi, Bisciglia ha parlato del passato, in particolare di quando aveva due anni e non riusciva a camminare, poiché affetto da morbo di Perthes, una condizione che lo ha portato ad avere difficoltà fino ai quattro anni compiuti ma che, come da sua ammissione, lo ha fortificato. Un altro aneddoto riguarda suo nonno e un’esperienza di pre-morte:

“Dopo la sua morte ebbi un incidente e vidi la famosa luce bianca di cui si parla sempre. Vidi mio nonno e quando riaprii gli occhi ero in ospedale. Mi ruppi due ossa in testa, la mandibola, stavo per morire. Mi vengono i brividi a raccontarlo”.

Insomma un racconto molto forte quello di Bisciglia, che se l’è davvero vista brutta da giovane con questo grave incidente. Nel frattempo, tutto pronto per trovare le coppie di Temptation Island di questo anno, anche se potrebbero esserci delle novità che riguardano la location del programma. Ecco i dettagli.

Temptation Island, quando inizia la nuova edizione

Mentre Filippo Bisciglia si racconta, ospite dello studio di Obbligo o Verità su Rai 2, la redazione di Temptation Island è in fermento per trovare il giusto cast per la nuova edizione. I casting sono ufficialmente aperti ormai da diverse settimane e il pubblico non vede l’ora di scoprire chi metterà alla prova la propria relazione nel programma più caldo dell’estate italiana. Nel frattempo, ci sono delle novità inaspettate ovvero un improvviso cambiamento di location. Sembra, infatti, che l’Is Morus Relais sia stato messo in vendita dai proprietari e quindi sembra impossibile che sarà questo splendido resort ad ospitare il reality show condotto da Bisciglia su Canale 5.

Lui, invece, è confermatissimo ma del resto il pubblico lo ama particolarmente e ha espresso più di una volta l’intenzione e il desiderio di vederlo anche su altri format, dal momento che riesce ad essere serio ed empatico anche nelle situazioni più complesse. Chissà se Maria De Filippi, prima o poi, accoglierà la richiesta delle fan di Filippo.

