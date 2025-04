Temptation Island cambia location: l'ultimo aggiornamento sul reality show condotto da Filippo Bisciglia

News VIP

Sembra che non sarà più l'Is Morus Relais ad ospitare la nuova edizione di Temptation Island, ecco perché.

Torna Temptation Island e sono aperti i casting per prendere parti al reality show delle tentazioni, condotto da Filippo Bisciglia. Mentre è certa la presenza dell’amato presentatore, sembra che questo anno la produzione sia costretta a cambiare improvvisamente location, lasciando l’Is Morus Ralais. Ecco perché.

Temptation Island, al via ai casting

Manca sempre meno all’estate e al ritorno sul piccolo schermo di Temptation Island, un altro fortunato frutto di Maria De Filippi, che ogni anno appassiona milioni di spettatori a colpi di corna e sceneggiate degne di Oscar. L’ultima edizione è stata spettacolare dal punto di vista dello share e Maria ha voluto premiare l’impegno di Filippo Bisciglia, confermandolo al timone del reality show di Canale 5 anche per la nuova stagione. Ma chi saranno i protagonisti di questa estate? Al momento nessuna notizia certa dato che da pochissime settimane sono stati ufficialmente aperti i casting, come confermato dall’autrice Raffaella Mennoia che si è presentata in un breve annuncio al termine della puntata di Uomini e Donne su Canale 5.

Di certo sarà un’edizione di Nip dal momento che i vari esperimenti televisivi hanno dimostrato che il pubblico si affeziona maggiormente a perfetti sconosciuti, mentre è sempre restio a credere a Vip che lavorano nel mondo dello spettacolo, e suscitano meno trasparenza e sincerità proprio grazie al loro saper stare davanti le telecamere. Alcuni protagonisti delle ultime edizioni sono diventati famosi anche grazie alla partecipazione al Grande Fratello, dato che Alfonso Signorini ha capito che i triangoli infuocati funzionano sempre nella casa più spiata d’Italia, e dunque chi spiccherà nella nuova stagione di Temptation Island potrebbe trovare la porta rossa aperta a settembre.

Temptation Island cambia location: ecco perché

Anno dopo anno, tra cast sempre nuovi ed esprimenti Vip, l’unica certezza del pubblico di Temptation Island era quella di trovare tutti reclusi nello splendido villaggio dell’Is Morus Relais in Sardegna. Certezza che, tuttavia, questo anno dobbiamo arrenderci ad abbondare dato che secondo Vanity Fair la struttura sarebbe stata venduta e la produzione starebbe cercando una nuova location. Negli anni, la struttura ne ha viste proprio di tutte, tra tradimenti sotto la luce del sole, ma anche momenti di forte tensione che hanno portato a distruzione di sedie e pugni alle porte. Insomma, l’Is Morus Relais è stato maltrattato e sul web, quando si è diffusa questa notizia, si è scatenata l’ironia del pubblico che ha fatto notare che i proprietari hanno pensato bene di vendere piuttosto che far nuovamente distruggere qualche altra cosa.

Ma dove sarà ambientato il nuovo Temptation Island? Trattandosi di un programma estivo pensiamo che la location sarà comunque paradisiaca e dunque che la redazione stia contattando strutture in Sardegna, ma che potrebbe anche spostarsi in Sicilia e in Puglia, dove già a maggio quando avvengono le riprese si gode di un clima mite, che permette di stare in bikini e tentare come si deve fidanzati e fidanzate. Nel frattempo, un ex protagonista di Temptation Island si candida a L'Isola dei Famosi, che sarà condotto per la prima volta da Veronica Gentili a partire da maggio 2025.

Scopri le ultime news su Temptation Island.