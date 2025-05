Temptation Island, gli strani movimenti social di Alfred Ekhator: nuova fiamma o strategia per creare hype?

News VIP

Alfred Ekhator, protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island, ha una nuova fiamma? Spuntano foto e video ma lei poi cancella tutto, ecco perché.

Negli ultimi giorni si è tornato a parlare di di Alfred Ekhator, tra i protagonisti più discussi dell’ultima edizione di Temptation Island su Canale 5. C’è una nuova donna nella sua vita? Appaiono foto e video su Instagram, poi immediatamente cancellati. Ecco cosa succede.

Temptation Island, Alfred ha una nuova fiamma?

Nel corso dell’ultima edizione di Temptation Island l’attenzione del pubblico è stata conquistata dal percorso di Alfred Ekhator e Anna Acciardi. I due fidanzati hanno deciso di partecipare per mettere alla prova la fedeltà del ragazzo, sorpreso dalla sua dolce metà a commentare e confessare tradimenti nelle chat con i suoi amici. Alfred ha decisamente deluso le aspettative di Anna, cedendo alla passione con Sofia Costantini che ha baciato davanti a tutta Italia durante un’esterna romantica. La situazione si è complicata ulteriormente lontano dalle telecamere, quando Sofia ha raccontato di essere stata presa in giro da Alfred, che avrebbe consumato la passione per poi liquidarla dopo tante promesse.

Anna è stata invece accusata di essere tornata dal suo ex fidanzato dopo tutto quello che è successo, ma in realtà la bella siciliana ha voltato pagina e di Alfred non ne vuole più sapere. Mentre Siria Pongo annuncia la fine della relazione con Matteo Vitali ad un passo dalle nozze, Alfred torna al centro del gossip quando su Instagram appare in foto e video insieme ad una ragazza di Roma la quale, tuttavia, cancella ogni prova poche ore dopo. Ecco cosa è successo.

Temptation Island, Alfred tra amore e strategia

Negli ultimi giorni, Alfred Ekhator è apparso in foto e video di Marta Capuozzo, una ragazza di Roma con un profilo Instagram piuttosto famoso che conta oltre 200mila followers e anche un proprio canale Telegram. La bellissima ragazza, che ama mettersi in mostra sui social, ha pubblicato una foto mano nella mano con l’ex protagonista di Temptation Island, e poi ha pubblicato anche un video in un noto ristorante di Ostia nel quale ha mangiato insieme a Alfred, che appare in un fotogramma del video. Poco dopo, tuttavia, tutto il materiale è scomparso dai social anche se alcuni fan attenti hanno portato le prove all’esperto di gossip Amedeo Venza. Perché la ragazza ha cancellato tutto?

Alfred ha in qualche modo confermato di essere con lei pubblicando un video nello stesso ristorante, ma mostrandosi sempre da solo, e secondo il popolo del web si tratta semplicemente di una strategia per far parlare di sé. È vero che dopo un programma come Temptation Island a molti protagonisti viene in mente di crearsi uno spazio nel mondo dei semi-Vip ma è anche vero che non è facile, dato che la fama e la notorietà di molti è destinata a durare quanto un gatto in tangenziale. Dunque, visti gli strani movimenti social, sembra proprio che Alfred stia provando a creare hype con la sua nuova presunta fiamma.

