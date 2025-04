Temptation Island, Siria Pingo conferma la fine della storia con Matteo Vitali: "Bisogna saper andare via"

News VIP

L'ex protagonista di Temptation Island, Siria Pingo, ha confermato la fine della storia d'amore con Matteo Vitali: ecco il suo sfogo sui social!

Siria Pingo e Matteo Vitali hanno preso parte a una delle ultime edizioni di Temptation Island: sebbene la coppia fosse sul punto di chiudere già durante la permanenza nel docu-reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, alla fine, aveva deciso di darsi una seconda opportunità e sistemare le cose tra loro. Tuttavia, dopo mesi e diverse segnalazioni di una crisi tra i due, nelle scorse ore Siria Pingo ha confermato la fine della storia d'amore con Matteo Vitali.

Temptation Island, Siria Pingo annuncia la rottura con Matteo Vitali

All'interno di Temptation Island, Siria e Matteo avevano raccontato delle problematiche a cui erano andati incontro negli ultimi mesi: la ragazza aveva subito una drastica perdita di peso e aveva acquisito maggiore sicurezza in sé stessa, ma non aveva trovato da parte del fidanzato le attenzioni e l'incoraggiamento a vivere il suo nuovo corpo con maggiore libertà. Durante la permanenza a Temptation Island, Siria aveva anche lamentato la mancanza di attenzioni del fidanzato nei suoi confronti, accusandolo di preferire i videogiochi a lei e di non corteggiarla più come un tempo.

Durante il falò di confronto finale, Matteo aveva confessato di essere ancora innamorato di Siria e di volere una seconda chance per provarle il suo amore. Il ragazzo aveva anche rivelato di aver subito atti di bullismo quando era adolescente e che questo lo aveva reso introverso e poco propenso a manifestare apertamente i suoi sentimenti verso coloro che amava. Nonostante i dubbi, Siria e Matteo avevano deciso di darsi una seconda opportunità ed erano usciti dal programma ripromettendosi di essere la priorità l'uno dell'altro e di impegnarsi per far funzionare il loro rapporto.

Su di loro, negli scorsi mesi si erano diffuse diverse segnalazioni che parlavano di una crisi e di una rottura, ma i due diretti interessati avevano sempre smentito. Tuttavia, nelle scorse ore, Siria Pingo ha confermato sui social la fine della storia d'amore con Matteo Vitali dopo 9 anni trascorsi insieme.

Temptation Island, dopo mesi di rumors, Siria Pingo conferma la fine della storia d'amore con Matteo Vitali

L'ex protagonista di Temptation Island aveva già espresso di star vivendo un periodo di grande stress e che si sentiva incompresa da chiunque, compreso Matteo. Questo l'ha portata a rivalutare i suoi sentimenti e l'amore che pensava di nutrire per il compagno e a decidere di chiudere la loro relazione. Su TikTok, Siria ha postato un video nel quale ha specificato che la decisione è arrivata solo dopo molto tempo e dopo continue lotte per salvare la loro relazione, ma che alla fine ha compreso che era arrivato per lei il momento di andar via e voltare pagina: "Ad un certo punto bisogna saper andare via, io sono il tipo che vuole sempre restare fino all’ultimo, fino a che la festa non è finita, finché c’è speranza, finché non mi dici chiaramente che è ora di andare. Invece dovrei imparare a sparire, a un certo punto, perché tanto alle persone piace sentire la mancanza di qualcuno, più che la sua presenza". L'ex protagonista del docu-reality ha anche replicato ai commenti velenosi che l'accusavano di essere tornata con Matteo solo per "pietà" dopo Temptation e che in realtà non l'aveva mai amato.

Infine, Siria si è raccontata ai microfoni di Lollomagazine, rivelando a proposito della fine del rapporto con Matteo che non aveva ancora avuto modo di sentirlo, ma che avevano deciso di prendersi una pausa e che dopo un litigio non si erano più risentiti. L'ex fidanzato ha provato a scriverle, ma lei non se l'è sentita di rispondere ai suoi tentativi di riconciliazione, perché desiderava avere maggior spazio: "In realtà, non ci siamo ancora parlati seriamente su come gestire questa cosa, se renderla pubblica o meno, ma credo che ormai tutti abbiano capito. Avevamo deciso di prenderci una pausa, poi ci siamo rivisti ma il giorno dopo abbiamo litigato. Da allora, non ci siamo più sentiti. Lui ha provato a scrivermi, ma io non me la sono sentita di rispondere. Per adesso credo sia meglio così, lasciarci questo spazio".

Siria ha anche aggiunto che non c'è alcun rancora da parte di entrambi, ma che Matteo l'aveva accusata di concentrarsi troppo sul suo lavoro e non sulla loro storia e che, nonostante non si sia pentita, questa decisione non è stata facile, perché "9 anni non si cancellano così facilmente".

Scopri le ultime news su Temptation Island