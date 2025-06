Temptation Island, Giada e Francesco svelano sui social il sesso del loro bebè (VIDEO)

News VIP

Giada Giovannelli e Francesco Branco diventeranno presto genitori di un bellissimo bimbo: l'emozionante annuncio sui social dei due ex protagonisti di Temptation Island.

Giada Giovannelli e Francesco Branco presto genitori!

Nell'attesa di scoprire tutte le storie dei nuovi protagonisti del docu-reality delle tentazioni, Giada Giovannelli e Francesco Branco sono finiti ancora al centro dell'attenzione mediatica. Il motivo? Nelle ultime ore, i due innamorati hanno pubblicato un emozionante video sui social in cui scoprono il sesso del loro primo figlio!

Giada e Francesco aspettano un bimbo: l'annuncio social

Giada Giovannelli e Francesco Branco hanno coronato la loro lunga storia d'amore annunciando sui social di essere in dolce attesa. Dopo aver rivelato di essere incinta e parlato della sofferenza vissuta dalla coppia diversi anni fa, l'ex protagonista della sesta edizione di Temptation Island è tornata sui social per svelare il sesso del bebè.

"Secondo voi … Maschio o femmina???" ha scritto in un primo momento Giada sulla sua pagina ufficiale Instagram, per poi pubblicare il tanto atteso video in cui lei e il suo compagno Francesco scoprono che si tratta di un maschietto:

Ogni volta che riguardo i nostri video, mi colpisce sempre lo stesso dettaglio: il modo in cui ci guardiamo. C’è qualcosa di così sincero, che non ha bisogno di parole. Vorrei che quello sguardo non ci abbandonasse mai…Perché vorrei mostrarlo a nostro figlio...mostrargli l’amore. Noi che siamo così diversi, eppure siamo sempre stati COMPLICI — da 16 anni. E ora anche in questo: nel diventare genitori. Siamo tanto felici…perché in fondo, entrambi ci siamo immaginati con un maschietto. Lo stupore di Fra mi fa troppo ridere perché era convinto fosse femmina!! Quando ha visto l’azzurro mi ha guardata come per dire "è tutto vero??" io invece ho realizzato subito ed ero già il lacrime.

