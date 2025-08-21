Temptation Island, Francesca Sorrentino sbraita al telefono con Manuel Maura? Arriva la segnalazione ma lei smentisce tutto

News VIP

Arriva una segnalazione su Francesca Sorrentino, che se la sarebbe presa con il suo ex fidanzato durante una telefonata. L’ex protagonista di Temptation Island e Uomini e Donne, tuttavia, smentisce prontamente.

Cosa succede tra Francesca Sorrentino e Manuel Maura? I due ex protagonisti di Temptation Island hanno chiarito più volte che non c’è nessun ritorno di fiamma tra loro, eppure eccoli nuovamente protagonisti di una segnalazione, prontamente smentita dall’ex tronista di Uomini e Donne. Il dubbio rimane, ecco perché.

Temptation Island, Francesca contro Manuel: la lite al telefono

Sebbene si siano detti addio ormai diverso tempo fa, tanto che lei è stata scelta come nuova tronista di Uomini e Donne seppur portando avanti un trono piuttosto deludente, Francesca Sorrentino e Manuel Maura continua ad essere protagonisti di gossip e segnalazioni inaspettate. L’ex coppia di Temptation Island è stata avvistata insieme dopo che entrambi, invitati allo stesso matrimonio, hanno messo in chiaro che tra loro non c’è stato assolutamente nessun avvicinamento ma esclusivamente la presenza obbligata ad un evento in comune.

Questa teoria, tuttavia, non regge e viene minata in continuazione dal sopraggiungere di nuove segnalazioni come quelle pubblicate dall’esperta di gossip Deianira Marzano. Sembra che Manuel abbia baciato una ragazza durante una serata, fuori da un locale a Porto Rotondo, e che questo abbia scatenato l’ira funesta di Francesca.

“Francesca Sorrentino appena sentita litigare al telefono dicendo “sei senza pudore”. Siamo nello stesso stabilimento, continua a litigare” - poi ancora - “È vero eravamo anche io con le mie amiche e questa stessa frase l’ha detta mentre passeggiava e sbraitava sulla passerella nel bel mezzo dello stabilimento”.

Queste le segnalazioni riportate da Deianira che ha confermato che si trattava proprio di una telefonata a Manuel dopo aver letto che il suo ex ha baciato un’altra. Ma se è un ex fidanzato perché tutto questo disturbo? Qualcosa non torna eppure Francesca non si perde d’animo e replica immediatamente tramite le sue Ig Stories, negando l’intera vicenda.

Temptation Island, Francesca si difende dal gossip

Quando sono apparse le ultime segnalazioni sul suo conto, che la volevano discutere animatamente con il suo ex Manuel Maura a causa di un bacio che il suo ex fidanzato avrebbe dato ad una ragazza, Francesca Sorrentino ha deciso di replicare. La protagonista di Temptation Island, infatti, ha pubblicato due Ig Stories, negando fermamente di aver fatto quella chiamata e, soprattutto, di aver litigato con qualcuno.

“Non si chi mi sta sentendo litigare, un giorno che non litigo con nessuno! Ma poi per quale motivo dovrei litigare? Se c’è qualcuno in questo stabilimento può venire gentilmente a dirmelo oltre che segnalarmi”.

Ha sbottato l’ex tronista di Uomini e Donne confermando di non aver mai fatto quella chiamata. Posto e concesso che le segnalazioni spesso lasciano il tempo che trovano e noi abbiamo imparato nel tempo a distinguere quelle più veritiere e quelle più fantasiose, è veramente strano che il nome di Francesca e quello di Manuel, dopo tutto questo tempo, siano costantemente affiancati. Davvero tra loro non c’è più nulla?

