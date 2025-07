News VIP

Nonostante Francesca Sorrentino e Manuel Maura abbiano smentito un loro ritorno di fiamma, gli ex protagonisti di Temptation Island sono stati ancora avvistati insieme!

Continuano gli avvistamenti di Francesca Sorrentino e Manuel Maura, ex protagonisti di Temptation Island, la cui storia d'amore ha vissuto diversi momenti molto complessi. Nonostante entrambi abbiano smentito categoricamente un ritorno di fiamma, non sono mancate le teorie sul perché i due stiano trascorrendo del tempo insieme.

Temptation Island, Francesca Sorrentino e Manuel Maura avvistati insieme

Protagonisti dell'edizione del 2023 di Temptation Island, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, Francesca Sorrentino e Manuel Maura sono diventati noti al pubblico per la loro travagliata storia d'amore. Durante i 21 giorni di percorso nel villaggio delle tentazioni, Francesca ha scoperto che Manuel, che nel giro dei quattro anni insieme l'aveva lasciata due volte, aveva frequentato qualcuno nelle loro pause di riflessione. Inoltre, Manuel aveva dichiarato di non essere sicuro di amare davvero la fidanzata e così al falò finale Francesca aveva scelto sé stessa e deciso di lasciare il programma da single.

A distanza di qualche mese, dopo una prima proposta - poi rifiutata - da parte di Maria De Filippi di affidarle il trono, Francesca e Manuel hanno vissuto un ritorno di fiamma, raccontando anche a Verissimo della loro ritrovata serenità di coppia. Questo idillio era terminato la scorsa estate e a settembre Francesca era diventata tronista di Uomini e Donne. Soprannominata FranciCristallo dal pubblico e non solo, la tronista aveva collezionato una serie di corteggiatori per nulla interessati a lei e alla fine aveva concluso un percorso da tronista con una non-scelta, uscendo dalla trasmissione con Gianluca Costantino. Con quest'ultimo era durata una manciata di giorni, perché Francesca aveva compreso di non nutrire alcun interesse per Gianluca.

Senza alcuna rimostranza reciproca, i due sono rimasti in rapporti amichevoli e si sono ritrovati al matrimonio di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara. Alla stessa cerimonia era presente anche Manuel Maura, che ha scatenato diverse polemiche per l'eccessiva vicinanza a Francesca Sorrentino. Quest'ultima è anche intervenuta a commentare ironica l'eccessiva attenzione del web, dichiarando che non ha pubblicato alcuni scatti insieme all'ex per evitare fastidi e commenti, ma specificando che tra lei e Manuel c'era solo un "rapporto civile".

Temptation Island, ritorno di fiamma tra Francesca Sorrentino e Manuel Maura?

Dopo i rumors su un probabile ritorno di fiamma, Manuel Maura aveva anche smentito a Fanpage.it del suo legame con l'ex fidanzata, svelando:

"Non c’è stato alcun ritorno di fiamma, io sono single e anche lei lo è. Negli ultimi mesi sono stato molto in giro e anche lei è stata a Ibiza più di una volta, se fossimo stati fidanzati non credo sarebbe andata così. Francesca ha avuto un problema con il vestito, le si è rotta la zip e ha rischiato di restare mezza nuda. Io, conoscendola, so che situazioni del genere le creano ansia e quindi mi sono offerto di aiutarla, visto che gli altri erano impegnati per le nozze. Le sono stato vicino e alla fine sono riuscito a risolvere il problema, per questo siamo usciti dalla chiesa"

Nonostante le sue parole, si è riaccesa la speranza nei fan quando i due ex protagonisti di Temptation Island sono stati avvistati nuovamente insieme. A riportare la segnalazione è stata Deianira Marzano, che ha pubblicato una segnalazione su Instagram: un'utente le ha rivelato di aver visto "alla Bussola, discoteca di San Felice Circeo, Francesca Sorrentino con l'ex Manuel Maura. Chiacchieravano tranquillamente e scherzavano. Lui ha provato più volte a baciarla".

Scopri le ultime news su Temptation Island