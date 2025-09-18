TGCom24
Temptation Island, Francesca Baroni sorprende: "Basta tv, ora mi divido tra..."

Eleonora Gasparini

L'ex discusso volto della quarta edizione di Temptation Island, Francesca Baroni, rivela di aver lasciato alle spalle il mondo dello spettacolo e racconta la sua nuova vita tra giornalismo e politica.

Temptation Island, Francesca Baroni sorprende: "Basta tv, ora mi divido tra..."

Cresce l'attesa per il secondo appuntamento speciale di Temptation Island e poi…e poi, lo spin-off dedicato alle coppie della 13esima edizione. Intanto, un'ex protagonista del docu-reality delle tentazioni di Canale 5 ha rilasciato un'intervista in cui si è raccontata e lasciata andare a delle confessioni sorprendenti.

Le confessioni di Francesca Baroni

Lunedì 22 settembre 2025 in prima serata su Canale 5 andrà in onda Temptation Island e poi…e poi, il secondo appuntamento speciale dedicato ai protagonisti dell'ultima fortunata edizione: Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo, Valerio Ciaffaroni e Sarah Esposito, Alessio Loparco e Sonia Mattalia, Simone Margagliotti e Sonia Barrile, Denise Rossi e Marco Raffaelli, Valentina Riccio e Antonio Panico, Mariaconcetta Schembri e Angelo Scarpata.

Nell'attesa di scoprire cosa è successo ad Alessio e Sonia, Simone e Sonia, Valentina e Antonio, Mariaconcetta e Angelo, un'ex volto del docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia è tornata a far parlare di sè per alcune sue recente dichiarazioni. Stiamo parlando di Francesca Baroni, che ha partecipato al programma nel 2017 insieme al suo ormai ex fidanzato Ruben Invernizzi.

Francesca Baroni tra giornalismo e politica dopo Temptation Island

Francesca Baroni e Ruben Invernizzi sono stati tra i protagonisti della quarta edizione di Temptation Island. La stessa edizione di Sara Affi Fella e Nicola Panico, Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo e Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi. Decisero di mettere a dura prova i loro sentimenti, ma nel villaggio la situazione si ribaltò. Il comportamento di lei, che durante il percorso ha spesso usato frasi diventate poi cult come "Non sono la polla che deve stare con il pollo", "Voglio una vita top", spiazzò e deluse il ragazzo che, al falò di confronto finale, decise di lasciarla. Una volta fuori, i due decisero di dare una seconda possibilità alla loro storia, ma senza successo.

Intervistata dal settimanale Mio, Francesca ha raccontato come è cambiata la sua vita dopo la partecipazione al docu-reality delle tentazioni di Canale 5. La ragazza ha rivelato di aver abbandonato il mondo della televisione per dedicarsi al giornalismo e alla politica:

L'esperienza a Temptation Island mi appartiene nella misura in cui tutto ciò che viviamo lascia una traccia, anche se minuscola. Il filo conduttore sono la parola e la verità. In tv l’ho prestata a un racconto leggero, nel giornalismo a una narrazione critica, in politica alla possibilità di incidere. Cambia il contesto, ma resta l’idea che la parola non sia mai innocua: può confondere, informare o trasformare. È il filo rosso che tiene insieme ogni mia esperienza. I giovani non sono disillusi: sono ipersensibili alle incoerenze. Per riconquistare la loro fiducia, la politica deve smettere di fare proclami e cominciare a dare risposte tangibili, anche piccole, ma concrete. Non cercano promesse, cercano autenticità.

Guida TV