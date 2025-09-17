TGCom24
Temptation Island, Lucia Ilardo vuota il sacco: "La redazione di Uomini e Donne non mi ha chiamato per corteggiare Rosario"

Eleonora Gasparini

Dopo le ultime indiscrezioni sul trono di Rosario Guglielmi, Lucia Ilardo interviene sui social e smentisce di essere stata invitata dalla redazione di Uomini e Donne a corteggiare il suo ex fidanzato.

Temptation Island, Lucia Ilardo vuota il sacco: "La redazione di Uomini e Donne non mi ha chiamato per corteggiare Rosario"

Il trono di Rosario Guglielmi è durato meno di 24 ore. A cercare di far luce sulla situazione e a difendersi dalle accuse ci ha pensato l'ex volto di Temptation Island, Lucia Ilardo, che a poche ore dalla registrazione della puntata di Uomini e Donne, è intervenuta sui social e smentito le ultime indiscrezioni sul suo conto.

Rosario fuori da Uomini e Donne, la verità di Lucia sui social

Lunedì 15 settembre 2025 è andato in onda su Canale 5 Temptation Island e poi...e poi, lo speciale dedicato alle coppie della 13esima edizione. Tra i protagonisti del primo appuntamento anche Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi, che hanno raccontato cosa è successo lontano dalle telecamere. Prima di salutare Filippo Bisciglia, però, il ragazzo ha ricevuto la proposta di rimettersi in gioco e salire sul trono di Uomini e Donne.

Rosario ha accettato la proposta di Maria De Filippi ma, neanche il tempo di registrare la sua prima puntata come tronista, che è stato cacciato via. Il motivo? Stando alle anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni, nel corso dell'ultima registrazione del dating show, Lucia si è seduta al centro dello studio e ha rivelato a tutti di avere condiviso rapporti intimi con Rosario quando si sono rivisti per riprendere le sue cose. La rivelazione della ragazza ha spiazzato la conduttrice, che ha deciso di interrompere subito il trono.

Lucia smentisce le ultime indiscrezioni sul trono (già finito) di Rosario

Nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e Donne, che tornerà in onda a partire da lunedì 22 settembre su Canale 5, è arrivato un clamoroso colpo di scena: Lucia Ilardo ha smascherato Rosario Guglielmi, rivelando che hanno avuto rapporti intimi fino a qualche giorno prima, e Maria De Filippi ha deciso di "cacciarlo" dal trono.

Come riportato da Pugnaloni, il comportamento di Lucia sembrerebbe essere stato dettato da un sentimento di vendetta e non dalla speranza di poter tornare insieme al suo ex fidanzato. "In esclusiva, siamo anche in grado di rivelarvi un altro retroscena: Lucia era stata invitata a scendere per corteggiare Rosario ma il tronista non ha voluto (questo un motivo della vendetta)" si legge sul portale. L'indiscrezione, però, ha provocato la dura reazione dell'ex protagonista della 13esima edizione di Temptation Island, che ha deciso di rompere il silenzio sui social e smentire tutto:

Leggi anche Ascolti in calo per lo spin-off di Temptation Island

Secondo alcune notizie avrei ricevuto una proposta da parte della redazione per scendere a corteggiare Rosario. Ci tengo a essere molto chiara, non ho ricevuto nessuna comunicazione, nessun invito e nessuna proposta da parte della redazione, anche perché io in primis ho scoperto della volontà di Rosario di accettare il trono dalla messa in onda della puntata di Temptation Island.

