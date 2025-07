Temptation Island, Filippo Bisciglia conquista il web con l'imitazione di Alessio

News VIP

Tra i tanti personaggi di questa edizione di Temptation Island, Alessio ha attirato sicuramente l'attenzione del pubblico. A imitarlo alla perfezione ci ha pensato Filippo Bisciglia!

Uno dei personaggi più chiacchierati di questa edizione di Temptation Island è sicuramente Alessio: professione avvocato e compagno della queen Sonia M. è diventato protagonista di alcuni memorabili momenti delle prime puntate del docu-reality sulle tentazioni. Al punto che neppure il conduttore Filippo Bisciglia si è trattenuto dall'imitarlo, pubblicando sui social un divertente video in cui ne ricrea la parlantina e l'atteggiamento.

Temptation Island, Filippo Bisciglia imita Alessio: il video è già virale!

Filippo Bisciglia è noto per prendere a cuore le protagoniste di Temptation Island e di non tirarsi mai indietro quando si tratta di ricordare ai loro fidanzati quanto siano fortunati ad avere una donna accanto che li ami, nonostante i loro errori e la loro arroganza. Ricordiamo tutti come ha inseguito Lino Giuliano fin dentro il villaggio dei fidanzati, per obbligarlo a un confronto con Alessia Pascarella, al suono di Ridi, pagliaccio. Un momento della precedente edizione del docu-reality che ha regalato grandi risate e soddisfazioni, oltre a essere l'ennesimo esempio della bravura di montatori e responsabili delle musiche del programma Fascino.

Perciò, dati alcuni dei personaggi insoliti che si sono messi alla prova nel reality, non ci deve sorprendere che Bisciglia abbia preso di mira anche Alessio, l'Azzeccagarbugli che si è reso protagonista delle prime puntate di Temptation Island in maniera davvero negativa. Non appena arrivato, infatti, Alessio ha rivelato di non aver mai davvero amato Sonia M. e di provare per lei qualcosa di simile alla gratitudine, ma non altro. Parole che hanno spezzato il cuore della donna e che l'hanno spinta a chiedere un falò di confronto.

Quando Alessio non si è presentato, Sonia ha deciso di lasciare la trasmissione, obbligando di fatto secondo il regolamento anche lui ad andar via. Ma, mentre le ragazze del villaggio delle fidanzate, con la complicità di Filippo Bisciglia hanno ottenuto che Sonia restasse ancora nel villaggio, a godersi qualche giorno di vacanza, Alessio è stato obbligato ad andar via, mettendo in piedi una sceneggiata da Oscar.

Temptation Island, Alessio nel mirino di Filippo Bisciglia con un'imitazione tutta da ridere

La vicenda di Alessio e Sonia M è proseguita con un secondo atto, quando è stato Alessio a chiedere un confronto, ma l'ex fidanzata ha deciso di negarglielo, lasciandolo ad arrostire lentamente accanto al falò. Altrettanto memorabile è stata la reazione di Alessio, quando Filippo gli ha comunicato la decisione di Sonia. "Che si fa? Che dobbiamo fare?" aveva chiesto con tono così dimesso da risultare comico.

La figura di Alessio è diventata così memorabile in questa edizione che Filippo Bisciglia ha pensato bene di imitarlo e postare sui social il risultato della parodia. Anche per ringraziare il pubblico dei risultati straordinari di Temptation Island, che in questa edizione ha raggiunto vette di share incredibili, sfiorando il 31% e portando Mediaset a triplicare l'appuntamento per la chiusura del reality, Filippo Bisciglia ha postato sui social un video nel quale imita Alessio con le sue famose battute:

"E che dobbiamo fare? Ringraziarvi, grazie! Voi con noi siete Temptation, noi senza di voi non saremmo Temptation"

