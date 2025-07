Temptation Island, ex volto del programma contro le Coppie: ''Sono costruite''

News VIP

Ex volto di Temptation Island critica le coppie delle ultime edizioni del reality show condotto da Filippo Bisciglia.

La nuova edizione di Temptation Island è un successo clamoroso, con oltre il 30% di share e un triplice appuntamento settimanale, ma secondo un noto ex volto del programma condotto da Filippo Bisciglia, le coppie degli ultimi anni non sarebbero del tutto trasparenti. Ecco il commento.

Temptation Island, le nuove coppie sono costruite?

Temptation Island è tornato su Canale 5 e sta registrando un successo clamoroso, con picchi di share stellare, tanto da spingere i vertici del Biscione ad allungare il format condotto da Filippo Bisciglia, e dedicargli ben tre prime serate nel corso della prossima settimana. Il viaggio nei sentimenti delle coppie è giunto quasi al termine e tra poco scopriremo come stanno i protagonisti del programma un mese dopo, e siamo sicuri che ci saranno parecchi colpi di scena. Parlando delle ultime edizioni di Temptation Island, Georgette Polizzi ha voluto dare la sua visione parlando di come il format sia inevitabilmente mutato nel corso degli anni, da quando insomma lei partecipò con Davide Tresse, ad oggi suo marito e padre di sua figlia. In una intervista a Superguidatv, infatti, Georgette ha ammesso di trovare tutto molto meno spontaneo e più costruito.

“Noi abbiamo fatto questa esperienza con ingenuità, all’inizio non capivamo bene. Mi ricordo ancora che quando sono uscita dal programma, un giorno mentre ero a fare la spesa si è bloccato il centro commerciale. Non avevamo aspettative mentre oggi ho la sensazione che chi partecipa lo fa proprio avendo delle aspettative diverse. Le coppie non sono naturali ma costruite”.

Ha ammesso Polizzi, facendo notare come negli anni i protagonisti che hanno preso parte a Temptation Island sono sempre stati più consapevoli del fatto che sarebbero diventati “famosi” sul piccolo schermo, chi più e che meno. Effettivamente, guardando l’andamento delle ultime stagioni ma anche i protagonisti di quella corrente, questa osservazione appare più che giusta.

Temptation Island, il commento piccato di Georgette Polizzi

Secondo Georgette Polizzi, ex protagonista di Temptation Island, negli ultimi anni si è perso un po’ il senso di questo programma per quello che riguarda la consapevolezza delle coppie di essere poi volti riconosciuti dai telespettatori, magari provando anche a diventare piccoli influencer. Ma non è tutto, dato che anche Alfonso Signorini ha cavalcato il trend ricreando i triangoli all’interno della casa del Grande Fratello, e ne è riprova la vittoria di Perla Vatiero, che dopo Temptation Island era amatissima.

In questa stagione abbiamo senza dubbio un grande attore che è Antonio Panico, la cui folle reazione per la fidanzata è diventata virale proprio dopo l’ultima puntata andata in onda su Canale 5. Dunque ha ancora senso continuare ad osservare il viaggio nei sentimenti pur sapendo che si può giocare e calcare la mano per visibilità? La nostra riposta è assolutamente sì, perché è un trash imperdibile, leggero, estivo, un programma che ormai è un cult e l’unica volta che non è andato in onda ci è mancato terribilmente.

