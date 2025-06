Temptation Island, ex protagonista è incinta: l'emozionante annuncio sui social (VIDEO)

News VIP

Colpo di scena! Giada Giovanelli ha annunciato che lei e il suo compagno Francesco Branco, con cui partecipò a Temptation Island, aspettano un bambino: "Non era nei nostri piani, ma...".

A poche settimane dall'inizio della 13esima edizione di Temptation Island, un'ex protagonista del fortunato docu-reality delle tentazioni è finita al centro del gossip. Si tratta di Giada Giovannelli che, nelle ultime, ore ha annunciato sui social di essere incinta.

Giada Giovannelli è incinta

Manca sempre meno alla prima puntata della 13esima edizione di Temptation Island, che andrà in onda il prossimo giovedì 3 luglio 2025 in prima serata su Canale 5. Al timone l'amatissimo Filippo Bisciglia, che accompagnerà tutte le coppie nel loro viaggio nei sentimenti. A fare da sfondo sarà quest'anno la Calabria, più precisamente il Calalandrusa Beach & Nature Resort di Guardavalle Marina. Sette le coppie che si metteranno in gioco nel villaggio delle tentazioni più famoso d'Italia: Alessio e Sonia M., Simone e Sonia B, Lucia e Rosario, Denise e Marco, Sarah e Valerio, Angelo e Maria Concetta e infine Valentina e Antonio. M.

Nell'attesa di scoprire tutto sul cast, un'ex protagonista del docu-reality delle tentazioni di Canale 5 è finita al centro dell'attenzione mediatica. Stiamo parlando di Giada Giovannelli, nota per aver partecipato alla sesta edizione insieme al suo amato Francesco Branco. Con grande emozione, la ragazza è tornata sui social in queste ore annunciando una bellissima notizia: lei e il suo compagno aspettano un bambino!

Giada annuncia la gravidanza sui social

Giada Giovannelli e Francesco Branco diventeranno presto genitori! Ad rivelarlo è stata l'ex protagonista della sesta edizione di Temptation Island con un emozionante post condiviso sulla sua pagina ufficiale Instagram. Nel video si vedono le reazioni di tutti i loro cari e conoscenti all’annuncio della gravidanza fatto ad ognuno in videochiamata. A corredo del filmato in questione un lungo commento, che racconta la sofferenza vissuta dalla coppia diversi anni fa:

Sono incinta. Non era nei nostri piani. Non perché non credessimo nella famiglia “tradizionale”, ma perché, semplicemente, ci sentivamo già completi. Avevamo costruito il nostro piccolo mondo, fatto di sguardi complici, silenzi pieni, viaggi pazzi e due code scodinzolanti che ci danno gioia e amore puro. [...] All’inizio lo shock, il timore, mille domande, i pianti e il sentirsi sbagliati. Poi un segno. Il 16 marzo 2021 avevo avuto un aborto spontaneo. Il 16 marzo 2025 è il giorno dell’inizio di questa nuova gravidanza. La stessa data. Abbiamo cominciato a vedere le cose da un’altra prospettiva. E adesso, con amore, fiducia e un po’ di timore (che è il fratello gemello dell’amore), ci lasciamo attraversare da questa nuova vita. Non era previsto. Non era cercato. E proprio per questo, ci insegna ogni giorno il valore più puro della gratitudine: accogliere ciò che arriva, e dire grazie - anche quando tremi.

Giada non ha nascosto di aver sofferto ma in passato, ma di essere oggi grata alla vita per questo nuovo dono, che sa di amore e rinascita. Per chi non lo sapesse, Giada e Francesco entrarono nel famoso villaggio delle tentazioni per mettere a dura prova il loro amore. Il motivo? L'eccessiva gelosia di lui. I due si resero protagonisti di un acceso falò di confronto, alla fine del quale però decisero di rimanere insieme e dare una seconda possibilità alla loro storia. Oggi sono più felici e innamorati che mai, pronti ad allargare la loro bellissima famiglia!

