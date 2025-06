Temptation Island, Valerio Palma sbotta sui social contro Giulia Duranti e Anna Acciardi: "Adesso basta! Ecco la verità"

News VIP

Duro scontro a distanza tra i tre ex protagonisti di Temptation Island: Valerio Palma sbotta sui social per difendere Diandra Pecchioli dalle accuse mosse da Giulia Duranti e Anna Acciardi.

La verità di Valerio dietro la lite tra Anna, Giulia e Diandra

Manca sempre meno alle 13esima edizione di Temptation Island, il fortunato docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia che tornerà in onda su Canale 5 a partire dal prossimo 3 luglio 2025. Nell'attesa di conoscere tutte le nuove coppie che metteranno a dura prova i loro sentimenti nel villaggio in Calabria, Valerio Palma, Diandra Pecchioli, Anna Acciardi e Giulia Duranti sono finiti al centro dell'attenzione mediatica.

Tutto è nato quando Anna ha raccontato ai suoi fan di aver preso le distanze da Diandra e di non stimarla. Dichiarazioni che non sono passate inosservate a Valerio. Infastidito dal comportamento assunto dalle due ex protagoniste della passata edizione del docu-reality delle tentazioni di Canale 5, l'uomo ha deciso di rompere il silenzio sui social per difendere la sua compagna e raccontare tutta la verità circa i reali motivi per cui Anna e Giulia non parlerebbero più con Diandra:

Qualche mese fa, Diandra stava facendo una notte in clinica ed era in sala operatoria e io quella sera ero al Mon ami. Ricevo una telefonata da Alfred, che viene nel locale insieme a una ragazza. Anna si è inca**ta con Diandra perché Alfred è venuto al locale a trovare me insieme a una ragazza. Io avrei dovuto avvisare Diandra, Diandra a sua volta avrebbe dovuto avvisare Anna che comunque aveva già visto la foto sui social perché erano state postate sia da me che da Alfred che da quella ragazza. A voi vi sembra normale tutto sto bordello adesso? Questa qua è stata la grande polemica montata a regola d’arte da Anna anche in base a tante cose che lei ha pubblicato. Siccome adesso si sta un po’ esagerando, io voglio difendere la mia ragazza. Giulia gli è andata dietro...

Valerio ha poi continuato svelando di aver avuto una lunga conversazione telefonica con la Acciardi dove ognuno, però, è rimasto del suo punto di vista. Dopo aver raccontato i retroscena dietro la lite tra lui, Anna e Diandra, l'ex volto di Temptation Island ha commentato anche il comportamento assunto da Giulia, ex fidanzata di Mirco Rossi:

​Giulia non è più amica di Diandra, eppure io so che Giulia è stata un po’ giù di morale e Diandra le è sempre state vicina. Anche Giulia è venuta al locale nostro insieme al suo nuovo ragazzo, e se avessi dovuto avere lo stesso atteggiamento per il quale noi siamo rimproverati, io avrei dovuto dare notizia a Mirco...

Valerio contro Anna e Giulia: la reazione social delle due ex fidanzate di Temptation Island

Valerio Palma ha letteralmente sbottato sui social per replicare alle dure accuse mosse sui social da Anna Acciardi e Giulia Duranti nei confronti di Diandra Pecchioli. L'ex protagonista di Temptation Island 2024 ha deciso di vuotare il sacco e raccontare la sua versione dei fatti, provocando però la reazione immediata delle dirette interessate. Anna, in particolar modo, ha attaccato duramente la coppia e promesso nuovi scoop:

Datemi il tempo di elaborare un discorso che NON VI SPINGA AD ODIARE NESSUNO MA VI APRA ANCHE GLI OCCHI su una coppia che ha iniziato a prendervi in giro dal giorno zero partecipando a TI con una problematica mai esistita con l’unico scopo di ottenere visibilità e guadagno per l’apertura del loro locale.

A farle eco Giulia. Se la Acciardi è intervenuta lanciando una velenosa frecciata alla coppia della passata edizione del docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia, la Duranti ha deciso di chiarire una volta per tutte la sua posizione nei confronti di Diandra, sottolineando di non avere nulla contro di lei ma di aver semplicemente deciso di allontanarla dalla sua vita:

Fin dall’inizio mi sono legata a Diandra, la vedevo come un porto sicuro dentro quel percorso per me così gigante, che quando lei ha avuto il falò io volevo andarmene perché non so se avrei resistito a tutto senza una spalla come la sua. Mi è dispiaciuto come due persone adulte da cui poter prendere esempio parlassero MALE di persone del nostro gruppo e non solo, ci sta non ci possono mica piacere tutti, però dal momento in cui li ho visti insieme a queste persone a me sono scesi. Io non ho niente contro di lei, ho solo allontanato persone che non credo facciano bene alla mia vita.

