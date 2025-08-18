Temptation Island, ex noto protagonista ha fatto la Proposta alla fidanzata! (VIDEO)

News VIP

Un noto ex protagonista di Temptation Island ha fatto la proposta di nozze alla sua fidanzata, ecco di chi si tratta.

Sono tanti i volti che si sono alternati su Canale 5, edizione dopo edizione di Temptation Island dato che siamo arrivati, con quella trasmessa a luglio 2025, alla tredicesima. In molti, tuttavia, si ricordano di Luciano Punzo, affascinante tentatore ed ex di Manuela Carriero. Proprio lui ha fatto la proposta di nozze alla sua fidanzata pochi giorni fa.

Temptation Island, Luciano Punzo si sposa

Temptation Island è il programma dell’estate italiana e lo conferma stagione dopo stagione, in particolare con il successo di quella appena andata in onda su Canale 5 che ha registrato uno share senza precedenti. Mentre i protagonisti dell’ultima edizione non smettono di stupire come Alessio Loparco e Sonia Mattalia che si sono cancellati dall’ordine degli avvocati prima di finire in tv, ci sono alcuni volti delle passate edizioni che ancora piacciono moltissimo al pubblico come quello di Luciano Punzo. Lui ha preso parte al programma come tentatore, catalizzando l’attenzione di Manuela Carriero con la quale scoppiò una passione travolgente e incontrollata, che ha emozionato non poco il pubblico.

Una volta conclusa l’esperienza a Temptation Island, Manuela e Luciano hanno continuato a frequentarsi e fare coppia fissa per qualche tempo, fino all’annuncio della rottura ufficiale. Mentre Manuela è finita a Uomini e Donne come tronista, ma ha lasciato prima del tempo senza fare nessuna scelta avendo compreso di non essere pronta e realmente interessata ai suoi corteggiatori, Luciano ha continuato il suo lavoro sul web e come modello. Da circa due anni, poi, Punzo fa coppia fissa con Sharon Sarnelli e proprio lei ha voluto sorprendere nel giorno di Ferragosto.

Temptation Island, la proposta di nozze di Luciano Punzo

Luciano Punzo e Sharon Sarnelli sono fidanzati e innamorati da circa due anni e l’ex protagonista di Temptation Island ha deciso che era questo il momento giusto per fare alla sua bella una proposta di nozze. L’ex tentatore, nel giorno di Ferragosto, ha sorpreso Sharon inginocchiandosi e chiedendole la mano e lei, emozionantissima, ha risposto immediatamente di sì. Lei è una giovane ragazza di Roma, dotata di una bellezza acqua e sapone, molto lontana dal mondo dello spettacolo tanto che lavoro nell’attività di famiglia ovvero una salumeria tipica.

Sebbene il suo profilo social è privato, possiamo vedere la proposta di nozze di Luciano grazie all’ex tentatore che ha pubblicato su Instagram un dolce video, immediatamente preso di mira dalle fan che si sono congratulate. E la sua ex Manuela Carriero? Lei fa coppia ormai da qualche mese con Francesco Chiofalo, conosciuto per lavoro e diventato inizialmente un buon amico, poi è scoccato l’amore tra loro ed ecco che ad oggi sono una coppia solida e innamorata.

Scopri le ultime news su Temptation Island.