Temptation Island, errore sulla torta di compleanno: Gabriela Chieffo si difende

La Chieffo che ha partecipato nel 2023 a Temptation Island insieme al fidanzato, ora marito, Giuseppe Ferrara è intervenuta dopo le critiche ricevute sulla scritta sopra alla torta del suo compleanno.

Dopo le polemiche scoppiate per la torta del suo compleanno, Gabriela Chieffo ha deciso di rompere il silenzio e sfogarsi sui social. L’ex protagonista di Temptation Island 2023, oggi sposata con Giuseppe Ferrara, si è trovata suo malgrado al centro di critiche e prese in giro per un errore grammaticale apparso sulla scritta della sua torta. Sull torta che è stata immortalata sui social c'era infatti scritto "22 anni che il mondo a - (senza h) - la fortuna di avermi" e l'errore ha, inevitabilmente, scatenato il web.

Temptation Island, Gabriela Chieffo su difende: "Un semplice errore su una banale torta e avete trovato il modo di puntarmi il dito contro"

Un dettaglio che in pochi secondi è diventato virale, scatenando ironie, sfottò e persino articoli di giornale. Ma detro a quella che poteva sembrare una semplice gaffe, Gabriela ha voluto mettere in chiaro la sua verità.

Con una lunga storia Instagram, la Chieffo ha spiegato quanto si sia sentita ferita da certi commenti, soprattutto perché arrivati in gran parte da donne più adulte di lei:

"Sono davvero dispiaciuta per i messaggi che ho ricevuto e per gli articoli che sono usciti per un semplice errore su una banale torta che non è uscito da me, ma anche in questo caso avete trovato il modo per puntarmi il dito contro. Mi dispiace tanto perché la maggior parte dei messaggi mi è arrivata da donne e per me è un fallimento totale vedere donne adulte che potrebbero essere mia mamma o mia zia contro una ragazza di 22 anni. Questa volta ci sono rimasta male, non lo nascondo".

Gabriela ha poi raccontato di aver scelto comunque di pubblicare la foto, pur consapevole dell’errore, perché non avrebbe avuto senso buttare via una torta solo per una lettera mancante:

"Ho voluto postarla lo stesso nonostante ci fosse l’errore e lo sapessi anche io perché l’ho detto, ma il pasticcere non c’era più per correggere l’errore. Non potevo buttare una torta solo perché non c’era l’h. Ci tenevo perché non ho festeggiato, ho fatto solo la torta visto che mi sono sposata da poco".

Infine, la Chieffo ha lanciato un messaggio chiaro a chi l’ha attaccata, chiedendo maggiore sensibilità e meno cattiveria:

"Mi avete inondata di messaggi brutti, bruttissimi, ho anche cercato di rispondere postando la frase con il messaggio corretto, ma non potevo sparare il pasticcere. Non è bello, sono una ragazza di 22 anni, basta con questa cattiveria. Fermatevi perché le persone crescono, maturano, si va avanti e voi rimanete bloccato indietro. Non state bene con la testa, se non vi piaccio non mi guardate, io faccio così. Poi tutte donne, che vergogna. Mi vergogno io per voi, pensateci perché siete brutte persone".

Un compleanno che avrebbe dovuto essere solo un momento di gioia si è trasformato in un caso mediatico. Gabriela, però, ha scelto di reagire senza nascondere la sua fragilità, ribadendo che dietro i social ci sono persone vere, con emozioni e sentimenti.

