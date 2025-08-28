TGCom24
Temptation Island, la torta di compleanno di Gabriela Chieffo è virale: la figuraccia non passa inosservata!

Maria Castaldo

Un dettaglio sulla torta di compleanno di Gabriela Chieffo, ex protagonista di Temptation Island, non è passato inosservato: ecco il viralissimo scivolone!

Temptation Island, la torta di compleanno di Gabriela Chieffo è virale: la figuraccia non passa inosservata!

Gabriela Chieffo si è resa involontariamente protagonista di una figuraccia divenuta già virale sui social. L'occasione è nata dai festeggiamenti del suo compleanno, durante i quali ad attirare l'attenzione dei followers è stato un dettaglio sulla sua torta di compleanno che non è passato inosservato...

Temptation Island, la torta di compleanno di Gabriela Chieffo è virale: che figuraccia!

Insieme all'attuale marito, Giuseppe Ferrara, Gabriela Chieffo ha preso parte, due anni fa, al docu-reality di Temptation Island. La coppia aveva deciso di mettere alla prova i rispettivi sentimenti nel programma di Canale 5 a causa della scoperta, da parte della partenopea, dei profili falsi usati dal suo fidanzato su alcuni siti per conoscere e chattare con altre donne.

"American Boy" si faceva chiamare Giuseppe, pur non conoscendo mezza parola di inglese, come ha dimostrato nella trasmissione. Lì, Giuseppe si era avvicinato a una delle tentatrici e al falò di confronto Gabriela aveva deciso di averne abbastanza. Tuttavia, Giuseppe l'aveva riconquistata poco dopo con una perla a cui era difficile resistere: "il passato rimaniamolo alle spalle" che aveva certamente sciolto il cuore di Gabriela Chieffo e l'aveva spinta a dargli una seconda opportunità.

Poco dopo, negli studi di Uomini e Donne era arrivata la proposta di matrimonio e a metà luglio i due si sono sposati coronando così il loro sogno d'amore e dimostrando agli haters che Giuseppe aveva davvero cambiato condotta e aveva deciso di onorare l'amore per Gabriela. Gli strafalcioni, però, non sono certo mancati in questi mesi, quando entrambi si dedicavano a rispondere alle domande dei followers e il più recente è un dettaglio che è apparso sulla torta di compleanno di Gabriela Chieffo.

Temptation Island, strafalcione sulla torta di compleanno di Gabriela!

In occasione del suo 22esimo compleanno, Gabriela Chieffo ha postato sui social la foto della sua torta e i fan hanno subito notato un dettaglio che è diventato virale nel giro di poco tempo. L'ex protagonista di Temptation Island, infatti, aveva deciso di commissionare a una pasticceria la creazione di una torta per il suo compleanno, con tanto di scritta con la glassa. La frase ironica (e per nulla originale) era: "22 anni che il mondo ha la fortuna di avermi".

Peccato che sulla torta qualcuno abbia confuso il verbo avere e la preposizione a, perciò, il risultato è stato, invece "22 anni che il mondo a la fortuna di avermi". Uno strafalcione che non è certo passato inosservato e di cui Gabriela si è subito giustificata, mostrando che alla pasticceria aveva inviato la frase corretta:

"Perché pensare subito che nessuno se ne sia accorto? Avevo espressamente chiesto questa frase scritta in modo corretto! Purtroppo quando l’ho aperta l’h non c’era, dovevo buttare la torta?"

