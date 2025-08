Temptation Island, ecco perché gli account social dei protagonisti dell'ultima edizione sono ancora privati

News VIP

I protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island sono ormai tornati alla loro vita quotidiana, ma i loro account social sono ancora privati. Per quale motivo?

Temptation Island si è conclusa con una puntata dagli ascolti record nella serata di giovedì 31 luglio, ma sembra che i suoi protagonisti non abbiano ancora reso pubblici i loro account social. Sebbene nel corso del programma sia consuetudine e regola del programma Fascino non usare i social, ora che tutti i protagonisti sono tornati alla loro vita quotidiana questa loro assenza dai social ha suscitato qualche perplessità.

Temptation Island, perché gli account social delle coppie risultano ancora privati?

Perché gli account social delle coppie dell'ultima edizione di Temptation Island risultano ancora privati? La puntata "un mese dopo", nella quale i protagonisti del programma di Canale 5 raccontavano l'epilogo delle loro storie, è andata in onda giovedì 31 luglio, ottenendo un 33% di share che ha reso l'ultimo appuntamento del docu-reality una puntata da record.

Una volta mostrato cosa era accaduto dopo la fine del programma, secondo le regole di Temptation Island i suoi protagonisti avrebbero potuto far ritorno anche alla loro vita sui social e, quindi, di conseguenza, rientrare in possesso dei rispettivi account, rendendoli di nuovo pubblici. E, invece, questa volta, le coppie dell'ultima edizione hanno ancora gli account in modalità privata. Per quale motivo?

Temptation Island, gli account social dei protagonisti sono ancora privati: ma perché?

Solo ieri, martedì 4 agosto, vi abbiamo raccontato come Valentina Riccio e Antonio Panico abbiano scelto Rosario Guglielmi come loro testimone di nozze. Ma a comunicarlo, attraverso un video sui social, non sono stati i diretti interessati, ma la sorella di Valentina. Anna, questo è il suo nome, ha anche aggiunto che gli account social dei protagonisti di Temptation Island resteranno privati ancora per qualche tempo, ma sono consapevoli dei tanti messaggi di affetto dei followers.

Questo silenzio ha scatenato molta curiosità nei fan del programma condotto da Filippo Bisciglia e al momento non è stata comunicata una ragione ufficiale. Questa assenza dai social potrebbe dipendere dal fatto che i protagonisti di questa edizione dovranno presto essere ospiti delle prime puntate di Uomini e Donne per raccontare come procede la loro storia o per un confronto nel caso di triangoli amorosi (come quello tra Valerio, Sarah e Ary). Perciò, potrebbe essere necessario che gli account social dei protagonisti del docu-reality debbano restare privati almeno fino alle nuove registrazioni delle prime puntate della nuova edizione di Uomini e Donne.

Scopri le ultime news su Temptation Island