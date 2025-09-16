Temptation Island e poi... E poi: Marco e Denise ancora separati, il web si schiera dalla parte della fidanzata

News VIP

Cosa è successo tra Denise Rossi e Marco Raffaeli dopo la fine di Temptation Island? Ecco cosa hanno rivelato nello speciale del programma condotto da Filippo Bisciglia.

Cosa è successo nella prima puntata di Temptation Island e poi… E poi? Parliamo della coppia formata da Denise Rossi e Marco Raffaeli, che hanno lasciato da single il programma condotto da Filippo Bisciglia. Ecco cosa è successo tra loro a telecamere spente e perché il web si è schierato quasi totalmente dalla parte della fidanzata.

Temptation Island e poi… E Poi: Denise delusa da Marco

È andata in onda ieri, lunedì 15 settembre 2025 su Canale 5, la prima puntata di Temptation Island e poi… E poi che raddoppia per la gioia dei fan del reality show condotto da Filippo Bisciglia. Ospiti della prima puntata speciale del programma Denise Rossi e Marco Raffaeli. La coppia, divisa da una differenza d’età ma soprattutto da diversi stili di vita, ha affrontato questo viaggio in modo molto diverso. Denise, infatti, ha iniziato a sciorinare senza filtri tutti i difetti di Marco, facendo anche qualche confronto con il tentatore Flavio Ubirti, che ora è diventato il nuovo tronista di Uomini e Donne visto il successo riscosso nel programma. Il pubblico si è schierato dalla parte di Marco, molto colpito dai commenti negativi sul suo conto fino al punto di decidere di lasciare la sua fidanzata al falò di confronto, ammettendo di essere stanco di non sentirsi abbastanza.

Nello speciale di Temptation Island, tuttavia, la situazione cambia e, se inizialmente tutti hanno pensato che Marco avesse fatto bene a mollare Denise perché la situazione non si sarebbe risolta, ora tutti sono dalla parte della fidanzata. Rossi, infatti, ha fatto alcune considerazioni molto importanti su Marco, ammettendo di averlo visto in vacanza a suo agio, quando con lei dichiarava sempre di non avere disponibilità economica.

"Per anni non facciamo nulla e poi io vedo che appena ci lasciamo questa persona ha tempo e disponibilità economiche. Le ho chiesto perché e mi dice che quelle cose avrebbe dovuto farle con me, cosa semplicemente non vera. Mi sento presa in giro, gli ho dato tutto e poi mi sono ritrovata senza nulla”.

Ha ammesso Denise. E in effetti durante l’estate sono arrivate tantissime segnalazioni di Marco in vacanza e in viaggio, ma anche vicino ad altre donne. Dunque, alla fine, era Raffaeli a voler essere mollato a quanto pare.

Temptation Island speciale: Marco pensa a Denise ma…

Nello speciale di Temptation Island andata in onda ieri, lunedì 15 settembre 2025 su Canale 5, Denise Rossi ha fatto ricredere tutti quando ha portato alla luce una situazione oggettiva nella sua relazione con Marco Raffaeli. Lei, infatti, ha ammesso di essere molto delusa perché ha visto il suo ex fidanzata completamente disinteressato a cercare di recuperare il rapporto, e improvvisamente pronto a spendere e spandere quando per anni a lei ha detto di non avere disponibilità economica. Marco, tuttavia, ha voluto replicare ammettendo di pensarla ancora.

“Mi sembra assurdo dover ripetere sempre le stesse cose. Lei ha dovuto chiudere un'attività e le sono stato vicino, io ho preso una casa e poi ho aperto un'attività, ci sono cose che a volte non si possono fare. Sono comunque consapevole che quando torno a casa e mi metto a letto, il pensiero va a lei. Mi auguro che possa trovare la serenità che io non sono riuscito mai a darle e io, magari, mi auguro un giorno di realizzare i miei sogni, come quello di diventare padre”.

Ha spiegato Raffaeli. Certo ora il web ha cambiato idea, dato che lui dice di pensarla eppure lei si è resa disponibile a chiarire ma lui non ha voluto saperne, neppure dopo diverse settimane dal falò che li ha divisi. Insomma, la versione di Marco non torna. Voi da che parte state?

